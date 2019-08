ROTTAMAZIONE-TER/ No proroga, ma tolleranza pagamento fino al 5 agosto

ROTTAMAZIONE-TER, PAGAMENTO FINO AL 5 AGOSTO

Il termine per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale e per il pagamento della prima o dell’unica rata per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, come noto, è scaduto ieri, mercoledì 31 luglio. Tuttavia, è prevista una tolleranza di 5 giorni per provvedere al pagamento. Non si tratta, sia chiaro, di una proroga, ma questa breve dilazione consente di non perdere “l’ultimo treno” nel caso si intenda evitare di tornare a fare i conti con la cartella esattoriale priva di sconti e agevolazioni. Entro lunedì 5 agosto, quindi, ci si potrà mettere in regola. Anche se questo non avrà a che fare con la presentazione della domanda per una nuova adesione, visto che la procedura in tal senso è tassativamente scaduta ieri.

LE POSSIBILITÀ DI UNA NUOVA PACE FISCALE

Si attendono anche i numeri relativi alle domande e ai pagamenti pervenuti entro il termine di ieri. Il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha parlato di circa 2 milioni di adesioni ed è chiaro che un alto livello delle stesse, oltre a garantire un gettito importante alle casse dello Stato, potrebbe rappresentare un incentivo per inserire nella Legge di bilancio un nuovo provvedimento relativo alla pace fiscale. In questo senso l’esponente della Lega ha fatto sapere che c’è l’intenzione di lavorare a una pace fiscale 2. Del resto gli introiti possono rivelarsi utili per operazioni di riduzione delle imposte. E uno degli obiettivi dichiarati sembra essere quello di poter eliminare l’Imu/Tasi, quanto meno per i negozi sfitti, dando così un mano anche al mercato immobiliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA