Rottamazione ter scadenze/ Quanto varrà la proroga: entro quando saldare il debito

Rottamazione ter scadenze saldo e stralcio: proroga fino a 9 giorni dopo

Nonostante le scadenze riguardo la rottamazione ter saldo e stralcio, vi è la possibilità di prorogare fino a 9 giorni dopo, pur non perdendo alcun beneficio. Per quest’anno l’ultimo termine è fissato al 30 aprile 2022.

Il versamento potrebbe slittare anche di nove giorni, (dunque entro il limite massimo del 09 maggio 2022) regolarizzando successivamente la posizione del contribuente attraverso una miglior gestione delle proprie cartelle esattoriali.

TWITTER/ "Ecco perché la finta democrazia di Biden & co. teme più Musk della guerra"

Il motivo per la quale la rottamazione ter saldo e stralcio inerente al giorno 30 aprile può esser prorogata di 9 giorni, è legata ai cosiddetti “giorni di tolleranza“.

In termini pratici, il 30 aprile cadrebbe di sabato, dunque i giorni di tolleranza partirebbero dal primo giorno utile di lavoro.

Rottamazione ter scadenze saldo e stralcio: 9 maggio ultimo termine di ‘proroga’

Ben 9 giorni di possibilità per mettersi in pari con la rottamazione ter saldo e stralcio, dato che per fortuna il 30 aprile (giorno di scadenza), non viene preso in considerazione perché essendo sabato risulta non lavorativo.

PIL -0,2%/ L'Italia torna maglia nera in Europa

Dunque si partirebbe dal 02 maggi0, che calcolando i cinque giorni tollerabili si finirebbe nuovamente all’altro sabato, 07 maggio 2022. Quindi essendo un giorno “festivo” del settore, il termine di proroga si concretizzerebbe a lunedì 09 maggio.

Abbiamo appurato il motivo per la quale la scadenza della rottamazione ter saldo e stralcio è stata prorogata/slittata di 9 giorni. Ricordiamo altresì, che entro tale data il contribuente dovrà provvedere al pagamento di qualsiasi rata scaduta nell’anno 2020.

Di seguito il recap inerente alle rate da saldare in vista delle scadenze di ogni contribuente:

ALLARME VISCO/ "Gas russo, Bce, tassi: l'austerity del governo ci mette in ginocchio"

30 Aprile 2022 : per coloro che devono provvedere alle le rate in scadenza dell’anno 2020.

: per coloro che devono provvedere alle le rate in scadenza dell’anno 2020. 31 Luglio 2022: per coloro che devono provvedere alle le rate in scadenza dell’anno 2021.

La scadenza del 31 luglio cade di domenica, dunque così come per la precedete scadenza della rottamazione ter, anche in questo caso l’ultimo termine subirà un ritardo. In quest’ultimo specifico caso, la proroga slitterà al primo agosto.

Per le rate che invece sono in scadenza per il 2022, il pagamento dovrà esser effettuato entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Rottamazione ter saldo e stralcio, le scadenze: quali sono i giorni di tolleranza

La rottamazione ter saldo e stralcio sottostà (oltre alla proroga forzata per i giorni festivi), a cinque giorni di tolleranza. Essi sono regolamentati e descritti nell’articolo 3 comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.

Per quest’anno le scadenze della rottamazione ter, ecco entro quando saranno ammessi i versamenti:

9 Maggio 2022 (il 7 maggio è sabato), per le rate dell’anno 2020.

(il 7 maggio è sabato), per le rate dell’anno 2020. 8 Agosto 2022 (il 7 agosto è domenica), con riferimento alle rate dell’anno 2021.

(il 7 agosto è domenica), con riferimento alle rate dell’anno 2021. 5 Dicembre 2022, in riferimento alle rate dell’anno 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA