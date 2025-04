Una settimana dopo la fine del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha affrontato tanti argomenti riguardanti l’edizione appena conclusa. Il conduttore ha fatto il nome del suo concorrente preferito e ha anche detto la sua su Jessica Morlacchi vincitrice, poi si è soffermato ad analizzare la rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e il comportamento di quest’ultima alla fine del reality.

Shaila Gatta fa retromarcia su Javier Martinez: "Persona perbene"/ Pentita della sua scelta al GF?

“Sapevo che voleva un confronto, ho fatto due chiacchiere con lei prima della diretta e non mi aveva fatto capire che sarebbe stata così dura e lapidaria nel suo giudizio.”, ha esordito Signorini parlando di Shaila e del confronto avuto con Lorenzo nel corso della finale del Grande Fratello. Così ha proseguito: “Fuori dallo studio lo è stata ancora di più, non ha voluto nemmeno un confronto. È vero che è stato un amore a tratti stucchevole e teatrale, però ultimamente si erano rimessi assieme. Non so proprio cosa sia successo”.

Ascolti The Couple 2025, nuovo flop dopo il Grande Fratello?/ Com'è andato il debutto

Alfonso Signorini critica Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello: “Ecco cosa non mi piaceva di lui”

Alfonso Signorini è dunque tanto sorpreso quanto i tanti fan della coppia di fronte alla decisione drastica ed improvvisa di Shaila Gatta di chiudere ogni tipo di relazione con Lorenzo. Oggi le loro strade sono ancora divise e non sembra ci sia alcun margine di riavvicinamento. Anzi, la ballerina si è mostrata sofferente sui social, ammettendo di essere in un periodo in cui è “particolarmente vulnerabile”.

Signorini si è però espresso anche su Lorenzo Spolverato, definendolo un personaggio che potrebbe avere un futuro nel mondo dello spettacolo e della televisione. Tuttavia, non sono mancate critiche nei confronti del modello milanese, che a Signorini non è piaciuto per “il suo modo impostato di fare, parlava come un attore dell’Actors Studio che sceglie di volta in volta quale versione mostrare”.

Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato: “Mi portava all’esasperazione”/ “È stato un amore tossico”