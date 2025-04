Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: Deianira Marzano svela dettagli sulla rottura

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far rumore. Dopo le parole del padre dell’ex velina di Striscia la Notizia, Deianira Marzano ha svelato nuovi dettagli su quelli che potrebbero essere i motivi della scelta di Shaila di mettere fine alla relazione con Lorenzo. “In merito a Lorenzo, tutti tra loro si stanno dicendo cose sulla sua persona ma nessuno ha il coraggio di tirarle fuori. E sono proprio questi i motivi della rottura con Shaila e della rimozione dei segui. Allora parlate una volta per tutte“, ha scritto Deianira in una prima storia pubblicata su Instagram.

L’esperta di gossip, poi, ha aggiunto: “Io penso che lui abbia già pagato per certi comportamenti. Si sta esagerando: è diventato il bersaglio del branco. E soprattutto c’è un invidioso che sta spargendo voci ovunque. Se Lorenzo facesse una diffida farebbe bene”. A sua volta, Amedeo Venza, confermando le parole della Marzano, ha spiegato di essere pronto a rivelare l’identità della persona che starebbe facendo circolare voci su Lorenzo che avrebbero provocato la rottura con Shaila.

Il gesto di Lorenzo Spolverato per Shaila Gatta

Di fronte a tali voci e indiscrezioni, Lorenzo Spolverato ha scelto la strada del silenzio. Il modello milanese, pur essendo tornato attivo sui social, non ha rilasciato alcuna dichiarazione nei confronti di Shaila Gatta verso cui, però, come sottolineano i fan più attenti, starebbe facendo gesti importanti per farle capire di essere pronto ad avere un confronto con lei. Lorenzo, infatti, indossa ancora l‘anello che gli ha regalato Shaila, il nastro bianco che aveva indossato in casa insieme alla ballerina e ha nuovamente indossato l’orecchino che gli ha sempre regalato Shaila e che aveva tolto solo la sera della finale del Grande Fratello per essere più elegante.

Inoltre, durante la serata trascorsa con gli ex gieffini Michael Castorino, Stefano Tediosi e Federica Petagna, ha intonato una canzone che, per i fan degli Shailenzo, rappresenta una vera e propria dedica a Shaila. Sui social, ha intonato “Sono un ragazzo fortunato” di Jovanotti cantando, in modo particolare, il ritornello “Sei bella come il sole”. Sul proprio canale Instagram, inoltre, salutando i fan, ha ricordato alcune frasi che era solito dire in casa proprio con Shaila come “tu no ride” e “tu contenta”. Lorenzo, dunque, sta lanciando segnali a Shaila?