Un rottweiler ha morso due bimbi di 8 e 10 anni in quel di Lavinio, vicino a Roma, una scena bruttissima: ecco cosa è accaduto

Un rottweiler ha aggredito due bimbi nella giornata di ieri in quel di Lavinio, località della provincia di Roma. Fortunatamente i due piccoli sono sopravvissuti, ma sono stati ricoverati con delle gravi ferite a seguito dell’aggressione subita. Il cane ha primo aggredito un bimbo, dopo di che ha attaccato il secondo, e a raccontare quanto avvenuto è stato Arakiti, un operaio che ha assistito alla brutale aggressione.

Parlando con i microfoni di Fanpage ha spiegato di aver visto “una brutta scena” martedì scorso, presso il giardino della villetta dei nonni dei due piccoli. I bimbi stavano passando un normale pomeriggio estivo in compagnia dei propri parenti quando ad un certo punto il rottweiler della famiglia li ha appunto aggrediti. Arakiti si è detto per certi versi sorpreso, spiegando che era entrato anche lui nel giardino dell’abitazione per dei lavori, e il rottweiler non gli aveva fatto nulla, ma con i bimbi ha avuto un atteggiamento aggressivo.

ROTTWEILER AGGREDISCE DUE BIMBI: COSA E’ SUCCESSO

Fortunatamente la nonna è subito intervenuta ed ha salvato i due piccoli, altrimenti oggi saremmo qui a raccontare una storia diversa. L’operaio edile spiega che si trovava a pochi metri quando ha iniziato a sentire uno dei due bimbi che urlava, e quando si è affacciato nell’abitazione per vedere cosa stesse accadendo ha visto l’anziana signora che cercava di dividere il piccolo dal rottweiler.

“Inizialmente l’animale non si staccava”, ha spiegato a lui, aggiungendo di non essere potuto intervenire in quanto il cancello della casa era chiuso e il recinto era invece troppo alto da scavalcare. Alla fine la nonna è riuscita a dividerli e a mettere in salvo i nipotini che hanno subito delle ferite alla testa e alla spalla, causa un’aggressione che stando al testimone è durata circa quindici minuti.

ROTTWEILER AGGREDISCE DUE BIMBI: IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

Arakiti ha spiegato di aver iniziato ad urlare per provare a distrarre l’animale, mentre il suo collega ha cominciato a battere sul cancello: “Ho visto il cane che lasciava il primo bimbo e poi azzannava il secondo, è stata una scena bruttissima”, ha aggiunto. Quando la situazione è tornata alla normalità la nonna è riuscita a chiamare i soccorsi e nel giro di pochi minuti l’elicottero della croce rossa si è recato vicino al lungo segnalato ed ha trasportato i due piccoli in codice rosso presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il più piccolo, di 8 anni, ha subito una ferita alla testa ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, mentre quello più grande, di dieci anni, è attualmente in prognosi riservata causa un bruttissimo morso alla spalla. In ogni caso entrambi non sono in pericolo di vita ma si tratta dell’ennesimo caso di aggressione da parte dei cani ai bimbi e alle persone degli ultimi mesi e in generale si parla di pittbull o rotttweiler. I carabinieri hanno aperto una indagine mentre il cane è stato affidato ad un veterinario.