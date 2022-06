Rottweiler azzanna al volto bimba di 6 anni/ Choc nel comasco: piccola gravissima

E’ gravissima la bambina azzannata da un Rottweiler in provincia di Como. L’episodio, come riferisce il quotidiano Il Giorno della sua edizione online, si è verificato di preciso ieri mattina, attorno alle ore 7:00, presso un’abitazione di Cantù, nota cittadina del comasco. La piccola di appena sei anni sarebbe stata azzannata al volto, subendo delle ferite molto gravi che hanno comportato il ricovero in codice rosso in ospedale.

A scatenare la furia del Rotteweiler, il fatto che la stessa bimba si fosse avvicinata ad uno dei due cuccioli che la femmina aveva partorito soltanto un paio di giorni prima. Il cane ha reagito in maniera violenta per difendere i cagnolini, forse temendo che la bimba potesse fare loro del male, e nel giro di un istante è scattato mordendo in pieno volto la figlia della padrona, stringendole il viso in una micidiale morsa. E’ noto e risaputo che i molossi, di cui i Rottweiler fanno parte, hanno una potenza nel morso che non ha eguali, ed è per questo che la bimba ha subito delle lesioni molto gravi.

ROTTWEILER AZZANNA AL VOLTO BIMBA: PICCOLA IN PROGNOSI RISERVATA

Dopo aver urlato per il dolore la bimba è svenuta, e i genitori hanno immediatamente afferrato l’animale, che nel contempo ha lasciato la presa. Nel giro di qualche minuto sono giunti sul luogo segnalato i soccorritori, che accortisi delle condizioni disperate della bambina azzannata dal Rottweiler hanno dovuto chiedere l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla postazione di Villaguardia, una cittadina limitrofa.

La bimba è stata in seguito rianimata e quindi trasportata in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova al momento ricoverata in prognosi riservata. La piccola pare abbia subito gravissimi danni al volto ed avrebbe inoltre perso molte sangue: la prognosi non è ancora stata sciolta e solo nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle condizione fisiche della piccola. Per quanto riguarda il cane, invece, toccherà all’autorità giudiziaria esprimersi.

