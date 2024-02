Rottweiler uccidono 39enne a Manziana, Roma/ Per il padrone si ipotizza il reato di omicidio colposo

A Manziana, distante pochi chilometri da Roma, un 39enne è stato ucciso nella mattinata da tre rottweiler presso la centrale e frequentatissima, soprattutto dalle famiglie, Macchia Grande, area monumentale e boschiva alle porte della cittadina. Sul caso sono, immediatamente, scattate le indagini delle autorità, che dopo la segnalazione del corpo del 39enne, che si è poi scoperto appartenere a Paolo Pasqualini, hanno individuato, sedato e catturato i tre rottweiler, per poi appurare chi sia il loro proprietario, residente poco distante dal parco di Manziana, già condotto in questura per l’interrogatorio del caso. Ancora incerto il futuro dell’indagine, anche se si ipotizza che contro il proprietario dei cani potrebbe venir mossa l’accusa di omicidio colposo, o quella di morte come conseguenza di altro reato, mentre è già certa l’accusa di omessa custodia di animali.

Manziana: tre rottweiler uccidono un 39enne

La vicenda dei tre rottweiler che a Manziana, vicino a Roma, hanno aggredito ed ucciso il 39enne, è accaduta attorno alle ore 8:30. In quel momento, infatti, dei passanti avrebbero notato il corpo senza vita di Pasqualini, allertando le autorità. Da prassi, considerando gli animali aggressivi e privi di controllo, il parco è stato evacuato, mentre sul posto sono arrivati anche i guardia parco, i veterinari e gli accalappiacani armati con fucili con sedativi, individuando i tre cani dopo alcuni minuti di ricerche.

All’aggressione dei tre rottweiler al 39enne di Manziana avrebbero assistito, secondo il Corriere, almeno due persone, un allevatore che gestisce alcuni animali della Macchia Verde, il quale ha cercato di soccorrere la vittima, venendo aggredito a sua volta, ma senza riportare ferite; e una passante che ha udito le grida dell’uomo ed è accorsa sul luogo dell’aggressione. Da quanto si è ricostruito, inoltre, il 39enne ucciso dai rottweiler a Manziana avrebbe anche provato, purtroppo invano, a difendersi, avendo riportato alcune ferite su braccia e mani. Individuato dai carabinieri ed intervistato da Repubblica, invece, il proprietario dei tre cani si è detto “disperato per quello che è successo. Ho dei bambini piccoli e i miei cani non sono stati mai aggressivi”, ha spiegato, sottolineando che “non ero qui e non so come siano scappati” i tre cani.











