Per diversi anni della sua vita, Michele Morrone ha condiviso la sua quotidianità con Rouba Saadeh, ex moglie e madre dei suoi due figli Marcus e Brando. Dopo otto anni l’uno al fianco dell’altra, la coppia ha deciso di mettere fine al loro amore. Classe 1897, stilista e modella affermata, parla ben quattro lingue, e dal 2013 è alla guida de Le paradis des fous, un concept store che promuove nuovi stilisti e creazioni di designer di tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’amore tra Rouba e Michele, sappiamo che il colpo di fulmine è scoccato in quel di Milano, in Piazza Duomo. La modella libanese all’epoca era in Italia per motivi turistici e rimase folgorata dall’incontro con Michele. Da lì il primo appuntamento e l’inizio di una splendida ed intensa storia d’amore. Malgrado le problematiche legate alla lingua, Rouba Saadeh e Michele Morrone si capiti attraverso gli sguardi e con il tempo sono diventati inseparabili.

Michele Morrone, l’amore per i figli Marcus e Brando e l’ex moglie Rouba: rapporti sereni anche dopo la rottura

Dopo tre anni di fidanzamento, la coppia si è sposata e dopo il matrimonio sono arrivati anche due figli, Marcus e Brando. La crisi dev’essere esplosa qualche tempo dopo, fino alla separazione del 2018. Nè Michele Morrone né la sua ex moglie hanno mai chiarito i motivi della rottura, ma quel che è certo è che dopo la separazione i due hanno mantenuto ottimi rapporti, anche per il bene dei figli.

Finita la sua relazione con Michele Morrone, la modella è tornata in a Beirut, assieme ai due figli. In una intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin, su Canale 5, l’attore ha raccontato qualcosa in più del suo rapporto con Marcus e Brando. Ha detto di non essere un amico per loro, ma di voler fare il papà “vecchio stampo”, proprio come fece sui padre con lui. Nonostante la lontananza, c’è la massima serenità in famiglia e Michele non potrebbe essere più felice.