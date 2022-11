Rouge One: a Star Wars Story/ Effetti speciali e riconoscimenti per il film Italia 1

Rouge One: a Star Wars story, effetti speciali e…

Rogue One: a Star Wars story è stato valutato positivamente dalla critica, proponendo una dimensione innovativa ricca di effetti speciali e di mezzi tipici del futuro. Si tratta del primo film ambientato in Guerre Stellari non facente parte della serie ufficiale. Ha riscosso numerosi riconoscimenti, tra cui nel 2017 una candidatura al miglior sonoro a David Parker e ai migliori effetti speciali. Inoltre nello stesso anno ha ricevuto altri premi, come miglior film, regista a Gareth Edwards e miglior attrice a Felicity Jones. La première ufficiale del film è avvenuta il 10 dicembre 2016 a Los Angeles, mentre è stato distribuito il 15 dicembre 2016 in Italia. Altra peculiarità del film è la sua promozione: Rogue One fu rimandata inizialmente per l’uscita del film Mission: Impossible-Rogue Nation nel 2015. Questo anche a causa delle similitudini tra i titoli dei 2 film, dunque la Disney e la Paramount fecero un accordo affinché si evitasse un’eventuale confusione tra i titoli.

Rouge One: a Star Wars story, film di Italia 1 diretto da Gareth Edwards

Rouge One: a Star Wars story è un film di genere fantascienza, azione e avventura del 2016, diretto da Gareth Edwards. Andrà in onda oggi, 3 novembre, su Italia 1 a partire dalle 23.10. L’opera cinematografica di fantascienza è basata su un soggetto di John Knoll e Gary Whitta; la sceneggiatura è stata curata da Chris Weitz e Tony Gilroy, la produzione da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e da Simon Emanuel, mentre la fotografia da Greig Fraser.

Il montaggio è stato affidato a Janez Olssen e a John Gilroy, e gli effetti speciali da Neil Corbould e da John Knoll. Nel cast tra gli attori principali ci sono Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen e Forest Whitaker.

Rouge One: a Star Wars story, la trama del film:

Passiamo alla trama di Rouge One: a Star Wars story. Galen Erso è uno scienziato, che dopo aver lavorato nell’impero Galattico si è ritirato con la famiglia sul pianeta Lah’mu. Viene rintracciato dal Direttore imperiale, che uccide la moglie per costringerlo a finire l’opera distruttiva della Morte Nera, una stazione in grado di distruggere pianeti. La figlia di Galen, Jyn Erso, riesce a salvarsi grazie ad una ribelle di nome Saw Gerrera. Dopo 15 anni, Galen fa inviare da un pilota imperiale a Gerrera un messaggio che la informa che la Morte Nera è completata.

Jyn ormai adulta è evasa grazie ai ribelli da una prigione imperiale e va sul pianeta Jedha per rincongiungersi con Gerrera, la quale le mostra il messaggio di Galen in cui dichiara di aver inserito un elemento nella Morte Nera che potrebbe distruggere l’intera stazione. Intanto la Morte Nera comincia a sprigionare il suo potere di distruzione, e Jyn col suo gruppo fuggono. Jyn viene condotta da Rook sul pianeta Eadu, dove si trova il luogo di ricerca di Galen. Il centro di ricerca viene poi attaccato e Galen muore nello scontro vicino alla figlia, che poi riesce a fuggire insieme al gruppo. In seguito Jyn con un gruppo di volontari radunato si reca in segreto su Scarif per poi partecipare ad uno scontro sanguinario per sventrare i piani apocalittici dell’imperatore malvagio.

