ROUSSEAU, SOSPESI SERVIZI PIATTAFORMA/ M5s verso accordo per riconsegna dati iscritti

Rousseau sospende le funzioni operative. La piattaforma presieduta da Davide Casaleggio, protagonista in queste settimane di un braccio di ferro finito nelle aule di tribunale con il MoVimento 5 Stelle per la gestione dei dati degli iscritti, ha pubblicato sulla propria homepage il seguente messaggio: “Si comunica agli utenti che, per ragioni di carattere tecnico, sono temporaneamente sospese le funzioni operative della Piattaforma Rousseau, seguirà nuova comunicazione non appena le funzionalità saranno ripristinate“. La mossa di Rousseau viene interpretata in questi minuti dagli osservatori come il preludio ad un accordo definitivo con i pentastellati. Proprio questa mattina, infatti, il direttivo del gruppo M5s alla Camera aveva annunciato che un’intesa per la riconsegna dei dati degli iscritti al Movimento era in via di definizione.

ROUSSEAU, SOSPESI SERVIZI PIATTAFORMA

Dal direttivo si informava che “in queste ore si sta lavorando per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, su cui vi aggiorneremo prima possibile“. Per queste ragioni, si chiedeva ai deputati “di evitare interviste, commenti, post e dichiarazioni sul tema nei prossimi giorni” che avrebbero potuto surriscaldare il clima facendo slittare l’accordo tra M5s e Rousseau. Come sottolineato da “La Repubblica”, la notizia è arrivata a poche ore dalla scadenza del termine di cinque giorni indicato dal Garante per la privacy. Un vero e proprio ultimatum all’associazione Rousseau, che chiedeva invece altri 30 giorni di tempo per riconsegnare al partito fondato da Beppe Grillo l’elenco degli iscritti. A sostegno di questa posizione, secondo Casaleggio, il fatto che ad oggi il MoVimento sarebbe privo di un rappresentante legale. Il Garante ha invece indicato che la figura in questione è Vito Crimi.

