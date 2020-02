Rovigo, neonato gravissimo dopo parto/ “Perchè la mamma è stata trasferita a Padova?”

A Storie Italiane il caso del neonato venuto alla luce lo scorso mese di gennaio in quel di Rovigo, e che versa in condizioni gravissime a causa di una serie di fratture e di traumi causati dal parto in ambulanza. In studio su Rai Uno vi sono la madre del piccolo e l’avvocato della famiglia. “La signora arriva in ospedale a Rovigo alla 26esima settimana, e visti i fortissimi dolori e le perdite ematiche, chiede di essere ricoverata – spiega il legale che poi aggiunge – è imbarazzante come una donna sia stata trasportata da un ospedale con gravidanza a rischio, e infatti ha partorito dieci minuti dopo aver lasciato l’ospedale”. L’avvocato aggiunge: “Noi denunciamo il fatto che la donna avrebbe dovuto partorire all’ospedale di Rovigo e non a Padova”. Al momento il piccolo versa in condizioni gravissime ma stabili, e durante il parto ha subito dei danni neurologici seri, nonché la frattura di due omeri e della manina destra. “I medici sono molto cauti – precisa l’avvocato – la situazione è di estrema gravità e deve definirsi nel corso del tempo”.

ROVIGO, NEONATO GRAVISSIMO DOPO PARTO: “BIMBO STABILE MA GRAVE”

La donna, una volta arrivata a Rovigo (sostiene la stessa a Storie Italiane), ha dovuto attendere due ore prima di una visita nonostante la stessa denunciasse gravi dolori e delle perdite ematiche. “Il bimbo è stato trasportato a Padova – specifica l’avvocato – in un centro di eccellenza per ricevere i trattamenti migliori. Al momento il bimbo è in terapia intensiva, è stabile ma grave”. La direzione dell’USL 5 di Rovigo ha mandato una risposta alla redazione di Storie Italiane: “La risposta fornita dai vari professionisti intervenuti è stata adeguata alla situazione e conforme ai protocolli. C’è un’indagine in corso come atto dovuto, è una fase che prevede il segreto istruttorio”. In studio a Storie Italiane, gli esperti: “Ma io non ho capito, le donne che devono partorire a Rovigo cosa fanno? Vanno a Padova? Non stiamo parlando di un paesino, ma di un ospedale attrezzato”. L’avvocato ha concluso: “Attendiamo di vedere cosa accadrà, il caso è stato attenzionato anche dalla regione”.

