Rovigo, spara e ferisce un ladro durante rapina ma non viene indagato grazie alla nuova legge sulla legittima difesa. La solidarietà delle istituzioni

ROVIGO, SPARA AL LADRO: NIENTE INDAGINI CON NUOVE NORME

Un uomo di 68 anni, a Grignano (Rovigo), ha sparato a uno dei ladri durante una rapina nella sua abitazione, ferendolo, ma non risulta indagato. Ciò grazie alla nuova legge in vigore in Italia sulla legittima difesa, che definisce i casi in cui una persona può usare un’arma per difendersi in casa o sul luogo di lavoro, anche se ciò comporta il ferimento o l’uccisione dell’aggressore.

La Procura di Rovigo ha aperto un’inchiesta contro ignoti per tentata rapina aggravata, poiché i ladri erano armati e con il volto coperto quando hanno fatto irruzione nell’abitazione privata.

I malviventi non sono stati ancora trovati né identificati: la polizia sta cercando di risalire alla loro identità analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona e verificando eventuali accessi in ospedale per ferite da arma da fuoco.

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha commentato la vicenda, ribadendo il suo sostegno alla legittima difesa e riaffermando il principio della sua legittimità.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE E LE REAZIONI

La vicenda risale al 3 novembre e non è un episodio isolato, poiché il 68enne stava subendo il secondo tentativo di furto. Per questo l’uomo ha usato la pistola, che detiene regolarmente, costringendo i malviventi alla fuga. I ladri avrebbero scavalcato la recinzione della villetta di campagna, ma si sarebbero imbattuti nel proprietario che, alla vista di uno di loro, ha impugnato l’arma e aperto il fuoco, mettendoli in fuga. Non è chiaro, tuttavia, se siano scappati a piedi o in auto.

La polizia ha già ascoltato il padrone di casa e altri testimoni, mentre arrivano i primi attestati pubblici di solidarietà. Oltre a quello della premier, c’è il messaggio della sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin, secondo cui «la proprietà privata è sacra» e «va difesa dai malintenzionati». Inoltre, la sindaca ha colto l’occasione per ricordare che entrerà in vigore il turno notturno dei vigili urbani — inizialmente dal giovedì al sabato — prima di diventare permanente.

Solidarietà è stata espressa anche dall’ex assessore comunale alla Mobilità, Mattia Milan, che si è detto preoccupato per la situazione della sicurezza e ha ribadito che è «sacrosanto difendere la propria casa».