Rovigo, studenti sparano a prof/ Salvini: “Perso il controllo, lavoriamo su rispetto”

Rovigo: studenti sparano alla prof con pistola a pallini

Da Rovigo in queste ore arriva la sconcertante notizia si alcuni studenti che sparano ad una prof dell’istituto tecnico Viola Marchesini. Non si tratta di una pagina, fortunatamente, buia come si sarebbe potuta rivelare e gli studenti si sarebbero limitati a qualche colpo con un’arma giocattolo, ad aria compressa, ma il rischio di provocare dei gravi danni era comunque alto. Il video è poi, come tristemente capita in casi analoghi, stato condiviso sui social, nella generale derisione della docente impegnata a fare lezione.

Nel video diffuso sui social si vedono gli studenti sparare alla prof un primo colpo, segue la reazione confusa, e giustamente alterata, della docente, tra la derisione generale degli studenti. A rendere il tutto più grave e meno accettabile, oltre al fatto che nessuno abbia pensato di fermare l’iniziativa o schierarsi in difesa della professoressa, è che tutto ciò sarebbe avvenuto in una classe prima a metà ottobre, a meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico che vedeva la classe alle prese con un nuovo contesto per la prima volta. Seppur il video si fermi poco dopo il primo sparo alla prof, i colpi sarebbero stati in totale 3, secondo le ricostruzioni.

Studenti sparano alla prof: il commenti della preside e di Salvini

La vicenda degli studenti che sparano alla prof risalirebbe, insomma, a metà ottobre anche se è diventata nota solamente oggi. La preside dell’istituto tecnico di Rovigo avrebbe subito commentato l’accaduto, sottolineando di aver individuato i colpevoli e confermando che “si tratta di una pistola spara pallini ad aria compressa”. “Siamo risaliti agli autori”, spiega la preside Isabella Sgarbi, “che sono quattro” e che avrebbero organizzato tutto affinché riuscissero a garantirsi un’angolazione di ripresa comoda e la copertura dei loro compagni per mascherare il misfatto.

La preside, sempre commentando la vicenda degli studenti che sparano alla prof, informa anche di aver preso le giuste misure nei confronti dei ragazzi, senza rendere noto nello specifico il provvedimento. Inoltre, la classe prenderà parte ad una giornata di formazione sull’educazione civica e ad un colloquio con una psicologa. Anche Matteo Salvini ha commentato la vicenda, sottolineando che “sembra che si stia perdendo il controllo della situazione” e suggerendo che “oltre al merito è fondamentale reintrodurre anche il rispetto nelle nostre scuole”.











