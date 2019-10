Roxy Panineria Friggitoria, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Il panino alla milza…

Troveremo anche Roxy Panineria Friggitoria tra i protagonisti della puntata di oggi, 22 ottobre 2019, di Alessandro Borghese 4 ristoranti. Il locale di Noel, titolare 31enne, si trova a Mondello dove troviamo le vere eccellenze di Palermo. Qui infatti scopriamo come lo street food in Sicilia non sia semplicemente una moda ma una vera e propria arte. Infatti alla base della cultura siciliana a livello di cucina c’è una forte conoscenza di quelli che sono alimenti poveri ma che si è riusciti a trasformare in gourmet. Il locale in questione è diviso in due parti. Fuori troviamo infatti un dehor con una vista mozzafiato che si affaccia sul mare e sulla piazza principale di Mondello. All’interno invece troviamo il bancone della vendita, una friggitoria e una piccola sala per chi vuole mangiare al tavolo.

Roxy Panineria Friggitoria, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si mangia a Roxy Panineria Friggitoria oggi, 22 ottobre 2019, in onda su Sky Uno ad Alessandro Borghese 4 ristoranti. Ovviamente ci troviamo di fronte ai piatti tipici dello street food palermitano dalle panelle alle crocché. Uno dei piatti tipici è l’arancina che si presenta in due versioni e cioè “accarne”, cioè con la carne, e “abburro”, bianca con prosciutto. Inoltre in molti si muovono da tutta la città per assaggiare lo strepitoso panino con la milza che viene considerato uno dei migliori di tutta Palermo. Riusciremo se questo basterà per riuscire a far vincere a Noel e alla sua brigata di vincere i 5mila euro messi in pallio dalla trasmissione.

