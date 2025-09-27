Da Massimo Ghini a Roy De Vita passando per il regista Luca Manfredi: ecco chi sono gli ex compagni di Nancy Brilli

Da Massimo Ghini a Roy De Vita, passando per Luca Manfredi. Il passato sentimentale di Nancy Brilli è stato indubbiamente molto intenso, ma anche molto sofferto. In una intervista rilasciata a Storie di donne al Bivio, l’attrice sessantunenne ha raccontato alcuni retroscena della sua vita amorosa e sentimentale. Cominciando dalla fine della storia con il marito Roy De Vita, con cui Nancy ha condiviso ben quindici anni della sua vita. Un traguardo non da poco, che si è dissolto per una incompatibilità che nulla ha a che vedere con tradimenti o mancanza di lealtà.

“Ho sofferto un anno per la fine della mia storia con Roy De Vita, ma sono sicura che nei quindici anni in cui siamo stati insieme non mi ha mai tradito”, ha raccontato l’attrice e showgirl, smentendo anche i rumor relativi ad tradimento con Sonia Bruganelli.

Roy de Vita, ma non solo. Nancy Brilli ha condiviso un pezzo di strada molto importante anche con Massimo Ghini, con cui è stata sposata tre anni. Soltanto dopo ha conosciuto e sposato il regista Luca Manfredi, da cui ha avuto il figlio Francesco.

In un’altra intervista a Storie di Donne al Bivio, Nancy Brilli ha allargato il tema sentimentale alle amicizie. Una delle più preziose che ha instaurato nel mondo dello spettacolo è con la collega attrice Sabrina Ferilli, con cui girò – ormai parecchi anni fa – la fiction Commesse. “Sabrina Ferilli mi corteggiò come fosse un uomo: mazzi di rose, biglietti, telefonate. Fu una corte pressante e simpatica, tanto che dissi di sì”, il simpatico retroscena di Nancy Brilli.