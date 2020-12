Roy de Vita, ex compagno di Nancy Brilli/ 15 anni insieme: “Era il mio progetto”

L’ultimo grande amore nella vita di Nancy Brilli è stato Roy de Vita, noto chirurgo estetico. I due sono stati insieme per 15 anni, fino alla rottura nel 2017. Nancy Brilli ha sofferto molto per la rottura con il chirurgo: “Sono finita in analisi per la delusione” ha raccontato a Caterina Balivo nel salotti di “Vieni da me”. “Questo doveva essere l’anello di fidanzamento, e poi..”, ha rivelato l’attrice mostrando un vistoso anello di diamanti. Uno dei motivi della rottura sembra infatti sia stata la mancata proposta di matrimonio da parte di Roy: “È uno dei motivi, ma non è nemmeno la verità. C’è stata una trasformazione del sentimento reciproco, della vita”, ha raccontato poco dopo la rottura la Brilli al settimanale Gente. La separazione è stata una decisione presa di comune accordo: “Nessuno ha cacciato l’altro, non ci sono stati amanti né storie parallele”.

ROY DE VITA, EX COMPAGNO DI NANCY BRILLI: INSIEME PER 15 ANNI

In un’altra intervista televisiva, Nancy Brilli ha ribadito il dispiacere per la fine della storia con Roy de Vita: “Io non pensavo che sarebbe andata così male la fine di questa storia con Roy de Vita: era il mio progetto famiglia e ci avevo messo tutta me stessa. Energie, vitalità, affetto, amore, dedizione nei confronti dei figli: avevo messo tutto”, ha confessato a “Io e te”. Qualcosa di buono però è rimasto: Francesco, figlio di Nancy Brilli, e Andrea, figlio di Roy de Vita, sono molto legati. Dopo la fine della lunga relazione con Roy de Vita, Nancy Brilli è felicemente single: “È stato faticoso uscirne: e non sono ancora passata oltre. Mi sono detta di non passare da una storia all’altra. Mi sono data un po’ di tempo per me”. Il chirurgo estetico, invece, è stato avvistato insieme a Raffaella Leone, figlia del noto regista Sergio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA