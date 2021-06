Roy De Vita, ex compagno Nancy Brilli/ “Non pensavo sarebbe andata così male”

Se si parla di Nancy Brilli non si può evitare di fare cenno agli amori importanti che hanno caratterizzato la sua vita. La nota attrice ha avuto uomini noti e importanti ma uno degli amori che ricorda con maggior rammarico è quello con Roy De Vita. Noto chirurgo estetico, Roy ha amato Nancy per circa 15 anni, poi tutto è finito con grande dolore da parte dell’attrice. La Brilli, nelle interviste passate in cui ha raccontato i dettagli di questa relazione, ha ammesso di aver investito molto e di aver provato per De Vita un amore immenso. È proprio per questo motivo che l’attrice ha rivelato di aver sofferto molto. In un’intervista di qualche tempo fa a Io e Te ha ammesso: “Io non pensavo che sarebbe andata così male la fine di questa storia con Roy De Vita: era il mio progetto famiglia e ci avevo messo tutta me stessa.”

Nancy Brilli su Roy De Vita: “Finita in analisi per la delusione”

Nancy Brilli ci ha messo cuore e anima nella storia con Roy De Vita. L’attrice, nel corso dell’intervista, ha infatti raccontato di aver impiegato “Energie, vitalità, affetto, amore, dedizione nei confronti dei figli: avevo messo tutto. È bello che i ragazzi siano molto legati: ci tenevo che rimanesse il bello che abbiamo costruito insieme”, ha sottolineato poi. In un’intervista a Caterina Balivo, Nancy Brilli invece ammise di aver vissuto dopo un momento drammatico: “Sono finita in analisi per la delusione” ha ammesso a Vieni da me. “Questo doveva essere l’anello di fidanzamento, e poi..”, ha ricordato.

