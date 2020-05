Roy Horn, illusionista morto di coronavirus/ Famoso in tutto il mondo, aveva 75 anni

Pubblicità

Il coronavirus fa un’altra vittima illustre, leggasi Roy Uwe Ludwig Horn. Il noto illusionista è morto nella giornata di ieri, venerdì 8 maggio, in quel di Las Vegas, a causa di alcune complicazioni dovute appunto all’infezione da covid-19. Horn aveva 75 anni e lo scorso 28 aprile aveva rivelato pubblicamente di aver contratto il coronavirus dopo tampone. Siegfried Fischbacher, amico e collega che assieme a Roy Horn aveva dato vita al noto duo di addestramento di animali e magia “Siegfried & Roy”, ha commentato così la tragica notizia: “Oggi il mondo ha perso uno dei grandi della magia, ma io ho perso il mio migliore amico. Dal momento in cui ci siamo conosciuti – ha aggiunto – sapevo che io e Roy, insieme, avremmo cambiato il mondo. Non potrebbe esserci Siegfried senza Roy, né Roy senza Siegfried”. Siegfried ha parlato degli ultimi giorni di vita dell’illusionista: “E’ stato un combattente per tutta la sua vita anche durante questi ultimi giorni. Ringrazio di cuore medici, infermieri e personale del Mountain View Hospital che hanno lavorato eroicamente contro questo insidioso virus che alla fine ha portato la vita di Roy”.

ROY HORN E’ MORTO: MICHAEL JACKSON SCRISSE UNA CANZONE PER I SUOI SHOW

Nato in Germania, precisamente a Nordenham, ha sempre amato gli animali, e un giorno, mentre lavorava su una nave da crociera, incontrò il mago Siegfried, e da lì nacque uno splendido sodalizio che nel giro di breve tempo iniziò ad esibirsi in tutta Europa, e quindi in tutto il mondo. Nel 1989 i due iniziarono uno spettacolo all’hotel Mirage di Las Vegas che durò ben 14 anni, e ancora oggi, nella stessa location, si trova l’attrazione per animali Secret Garden of Siegfried & Roy. A conferma delle loro qualità, il prestigioso premio Magician of the Year, massimo riconoscimento per un mago, ottenuto nel 1975 e poi nel 1983. I loro spettacoli proseguirono ininterrottamente fino al 2003, quando Roy venne aggredito da una tigre durante uno show, rimanendo sfigurato. Nel 2009 il ritorno sulle scene, e nel frattempo l’illusionista ha dovuto imparare di nuovo a parlare e a camminare. Fra le tante curiosità legate al duo, il fatto che Michael Jackson scrisse per loro una canzone intitolata “Mind is the magic”.



