Roy Paci/ “Grazie alla mia compagna Giovanna Schittino mi sono innamorato nuovamente della mia Sicilia”

Roy Paci è tra i protagonisti di “Linea Verdi Radici“, la puntata in onda mercoledì 1 settembre 2021 in prima serata su Rai1. Si tratta di un nuovo esperimento per il programma che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico. Il viaggio di mercoledì serata è stato realizzato da Federico Quaranta in Sicilia: dai crateri dell’Etna alle isole Egadi e coinvolge anche il cantautore siciliano di tantissime canzoni di successo come “Toda joia toda beleza” e “Adesso”. A raccontarsi a cuore aperto soffermandosi anche sul rapporto con la terra Sicilia persone comuni, tra cui anche il bravissimo Roy Paci che in un’intervista rilasciata a domanipress.it ha raccontato del suo amore ritrovato con la terra d’origine.

“Con la mia compagna ho avuto modo di vedere e di vivere i luoghi dove avvengono gli sbarchi, questi momenti mi hanno reso orgoglioso della comunità siciliana e dei valori che ancora sono presenti in questa terra” – ha detto l’artista che ha aggiunto – “mi sono riappropriato della mia terra e allo stesso tempo me ne sono innamorato nuovamente al punto di ritornarci a vivere dopo anni lontano da casa. Oggi apprezzo il fermento culturale e musicale siciliano e sono davvero orgoglioso del mio popolo…”.

Roy Paci dalle pagine di Domanipress.it ha parlato anche delle sue canzoni e in particolare dell’ultimo singolo “Salvagente”. “Il brano è nato da una base ritmica ben precisa che avevo inciso per il mio ultimo album d’inediti intitolato “Valelapena”, uscito qualche mese fa, ma che avevo lasciato volutamente in disparte” – ha detto il cantautore siciliano che per il brano ha collaborato con il rapper Willie Peyote. “Ci siamo ritrovati nei miei studi di registrazione di Lecce al “Posada negro studios” dove “giocando” con le note, come si fa spesso tra musicisti, abbiamo raccontato un tema d’attualità, quello della paura del diverso con ironia e leggerezza” – ha dichiarato Pacy.

L’artista parlando del suo ultimo singolo ha aggiunto: “Salvagente” vuole essere un brano che parla di salvezza e di pace, quella totalmente libera dall’ipocrisia dei nostri giorni. L’abbattimento delle frontiere, che è sempre stato uno dei temi ricorrenti delle mie produzioni, è come se fosse una missione artistica ed umana che mi sono posto da quando ho iniziato a comporre musica. La musica non guarda alle differenze d’età, genere o appartenenza etnica, per questo credo fortemente nel valore della note come veicolo per diffondere messaggi importanti perché è un linguaggio universale che arriva dritto. Questo è un momento storico che ha un grande bisogno di musica…”.



