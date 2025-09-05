Royal-ish - Principessa per caso, il film oggi in onda su Rai 2: trama, cast e curiosità della pellicola con Nichole Bloom

Questa sera, su Rai 2, andrà in onda il film Royal-ish – Principessa per caso, che vede come protagonista Nichole Sakura, anche conosciuta come Nichole Bloom. La pellicola, una commedia romantica, andrà in onda questa sera su Rai 2 alle ore 21.20. Con la regia di Roger M. Bobb, il film è stato rilasciato nel 2024 negli Stati Uniti.

Insieme alla Bloom, hanno preso parte alle riprese nel cast anche Sophia Adli, Hanna Brady, Ann Maria Bridges e Brendan Dempsey. Il film ha una trama semplice e la narrazione è lineare: non mancano ovviamente i colpi di scena e le sorprese, in grado di emozionare il pubblico.

Royal-ish – Principessa per caso: la trama del film in onda oggi su Rai 2

Il film Royal-ish – Principessa per caso racconta la storia di una semplice ragazza, Lacey, che lavora come principessa in un parco divertimenti. Proprio mentre svolge il suo lavoro nel parco, Lacey si trova a fare amicizia con Rose, una vera principessa di 8 anni. La bimba lega immediatamente con Lacey, tanto che la ragazza viene reclutata dal papà della bimba per viaggiare nel loro regno, per fare la conoscenza di Bella Moritz ma soprattutto per diventare la nuova governante. Lacey, con il passare dei giorni, diventa una figura chiave nella vita del futuro re e della giovane principessa. Rose, infatti, è una bambina piena di paure e traumi, dopo aver perso la mamma e la sua tata.

La piccola inoltre ha sviluppato la paura di andare a cavallo e questo mette a rischio la sua partecipazione ad un evento importante per la casa reale, l’Ordine del Giglio: si tratta di un rito di passaggio importante. Henry, il papà, cerca di aiutarla ma senza riuscirci. Così, quando Rose conosce Lacey e decide di fidarsi di lei, il futuro re non può far altro che portarla con loro nel regno. Con il tempo, lentamente, Rose impara a fidarsi di Lacey e tra le due nasce un rapporto in grado di curare le loro ferite.