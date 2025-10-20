Royston Drenthe ha avuto un ictus a 38 anni: come sta l’olandese ex Real Madrid? Le condizioni di salute in un comunicato

ROYSTON DRENTHE HA AVUTO UN ICTUS

Royston Drenthe è stato colpito da un ictus a soli 38 anni: davvero una brutta notizia quella che arriva dall’Olanda, perché naturalmente c’è preoccupazione per lo stato di salute dell’ex giocatore anche del Real Madrid, nato a Rotterdam l’8 aprile 1987.

La notizia è stata diffusa ieri, domenica 19 ottobre 2025, tramite l’account Instagram dell’FC Der Rebellen, una squadra formata da ex calciatori professionisti di cui fa parte anche Royston Drenthe, attualmente ricoverato in ospedale.

L’ictus ha avuto luogo venerdì, come si può leggere nel breve comunicato ufficiale: “Royston Drenthe ha avuto un ictus”, ma “è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla”. Il comunicato aveva poi aggiunto che “la famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione”.

Royston Drenthe è stato un grande talento del calcio olandese, difensore o centrocampista che però non è riuscito a sfondare del tutto per diventare un grande campione, come era lecito attendersi quando si trasferì al Real Madrid nel 2007, a soli 20 anni.

ROYSTON DRENTHE, LA CARRIERA DELL’OLANDESE

Nato nel 1987, Royston Drenthe ha anche un fratello a sua volta calciatore, Giovanni, in una famiglia totalmente votata al calcio, se si pensa che è nipote di Edgar Davids e cugino di Georginio, Giliano e Rogerio Wijnaldum. Di origini del Suriname, ex colonia olandese, è però nato e cresciuto nei Paesi Bassi e ha quindi rappresentato l’Olanda come nazionale, sebbene raccogliendo una sola presenza con la Nazionale maggiore, in una amichevole giocata il 17 novembre 2010 contro la Turchia, nella quale Royston Drenthe entrò in campo al 35’ del secondo tempo.

Questo dato indica promesse e aspettative non mantenute dopo il passaggio dal Feyenoord al Real Madrid a soli 20 anni. La carriera di Royston Drenthe, lasciato il Real nel 2010, è diventato una sorta di giro del mondo tra Spagna, Inghilterra, Russia, Turchia, Emirati Arabi e naturalmente Olanda, fino al ritiro definitivo nel 2023. Si è cimentato anche come cantante rap e proprio dal 2023 è apprezzato opinionista della tv olandese Ziggo Sports.