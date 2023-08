Royston Drenthe sarà il prossimo 007?/ I bookamker puntano sull’ex Real come post Daniel Craig

Royston Drenthe, ex calciatore classe 1987 che ha vestito la maglia del Real Madrid fra il 2007 e il 2010, potrebbe divenire a breve un attore e addirittura sostituire Daniel Craig nel ruolo di James Bond, l’agente britannico 007. Dopo (spoiler) la morte di Craig nell’ultimo capitolo della storica saga, è ancora in atto la ricerca degli addetti ai lavori di un attore sostituto, e forse l’avrebbero appunto individuato in Royston Drenthe. Molte le testate che ne danno notizia a cominciare dal Corriere dello Sport, che ricorda un giocatore che non lasciò grandissime tracce dietro di se, e che tra l’altro è anche il nipote di Edgar Davids, ex centrocampista di numerosi top club, fra cui Juventus, Milan e Inter.

Drenthe ha giocato in Spagna, ma anche in Premier League, indossando la maglia dell’Everton, fino a che non ha fatto ritorno della sua Olanda, chiudendo in terza serie con il Kozakken Boys. Non solo calcio però nella vita dell’ex giocatore, visto che Drenthe ha sempre avuto tante passioni, a cominciare dalla musica, come il singolo inciso nel febbraio 2017, inoltre, ha sempre sperato di diventare un attore: ci sarà quindi spazio per lui nel prossimo James Bond?

ROYSTON DRENTHE PROSSIMO 007? DOPO 15 ANNI DI CRAIG SI CERCA UN NUOVO JAMES BOND

I bookmaker sono convinti di sì, visto che pare che l’ex Merengues sia pronto a prendere il posto di Daniel Crag che ha chiuso dopo 15 anni di film, svestendo i panni dell’agente segreto più famoso di sempre con la pellicola No Time to Die uscita a settembre del 2021. Prima di lui ci sono stati altri attore leggendari che hanno interpretato James Bond, e su tutti si ricorda senza dubbio l’immenso Sean Connory, il primo 007 del 1962 con Licenza di uccidere.

A distanza di più di 50 anni dall’esordio della mitica serie è giunta l’ora di vedere un James Bond di colore? Royston Drenthe sarebbe fra i candidati, anche se non si capisce bene perchè. Inizialmente la quota era di 1000 a 1 poi scesa a 500. Fra i nomi figura anche quello di David Beckham.

