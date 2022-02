RRIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: confronto Governo-sindacati non può andare oltre il Def

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli ricorda che “da novembre ad oggi sono stati sei gli incontri con il Governo nei quali si sono trattati i temi previdenziali, che hanno visto coinvolti sia i massimi livelli dell’Esecutivo, a partire dal Presidente Draghi, sia i livelli tecnici. Ora si tratta di concludere il confronto tecnico cercando di conoscere le valutazioni del Governo sulle proposte sindacali in materia di flessibilità in uscita, cioè sulla possibilità di andare in pensione prima rispetto ai limiti imposti dalla legge Fornero. Poi ci sarà la prima verifica politica, con i ministri e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Quello sarà un passaggio molto delicato, e quindi non c’è dubbio che va preparato bene”. A quanto pare il confronto riprenderà martedì prossimo.

L’IMPORTANZA DI SUPERARE LA LEGGE FORNERO

Il Segretario confederale della Cgil spiega però, in un’intervista a pensionipertutti.it, che “a noi non interessano tanto le date delle riunioni, anche se per noi i prossimi incontri tecnici e politici non dovrebbero tenersi oltre la prossima settimana, ma le risposte concrete che il Governo darà alle nostre proposte. E sappiamo che il confronto non può andare oltre i tempi della redazione del prossimo Def”. Il sindacalista ritiene comunque importante l’aver “riconosciuto l’esigenza di una riforma stabile e organica che superi le rigidità della legge Fornero, come avere assunto come degni di approfondimento i temi del lavoro gravosi e delle donne e la prospettiva previdenziale per i più giovani. Come la disponibilità a prevedere un altro periodo di silenzio assenso per aumentare le adesioni alla previdenza complementare”.

