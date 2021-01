RTL 102.5 Capodanno 3.0/ “Case connesse”: diretta fiume su Zoom e record d’ascolti

Sapevamo che il 31 dicembre 2020 sarebbe stato diverso dagli altri, ma grazie a RTL 102.5 abbiamo avuto la possibilità di vivere un Capodanno diverso ma non meno significativo. L’Italia era in zona rossa, con grandi restrizioni, arrivate in seguito all’emergenza da Coronavirus. Così il popolo italiano è stato costretto, per il coprifuoco, a rimanere a casa per evitare una drammatica terza ondata.

La radio più famosa d’Italia, con la collaborazione di Radio Zeta, ha deciso allora di lanciare un’iniziativa per trasformare in realtà e qualcosa di concreto lo slogan che ormai sentiamo da un anno “lontani ma vicini”. Grazie alla tecnologia, e in particolare a Zoom, ognuno da casa propria ha avuto l’opportunità di salutare l’anno vecchio per accogliere con grande speranza l’arrivo di quello nuovo.

CAPODANNO 3.0 CON RTL 102.5: UNA VERA RIVOLUZIONE

Una vera rivoluzione ha portato RTL 102.5 a lanciare un Capodanno 3.0. L’operazione si chiama Case Connesse e ha portato a una diretta fiume che ha regalato alla stazione radio, in diretta anche in tv sul digitale terrestre, un incredibile record d’ascolti. Milioni di italiani si sono virtualmente riuniti per celebrare l’arrivo di un 2021 che si spera possa lasciare alle spalle terribili e dolorosi accadimenti. RTL 102.5 sta sperimentando da diverso tempo la connessione con il pubblico tramite Zoom, dando per la prima volta nella storia la possibilità agli ascoltatori di farsi vedere oltre che farsi ascoltare. Il tutto reso possibile alla diretta anche in televisione sul canale 36 del digitale terrestre e sul 736 del pacchetto di Sky.



