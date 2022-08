RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 streaming e diretta tv/ Come vedere la serata evento

Rtl 102.5 Power Hits 2022: come vedere la diretta televisiva della serata evento

Oggi, martedì 31 agosto, dall’Arena di Verona, va in onda Rtl 102.5 Power Hits 2022, l’evento organizzato da Rtl 102.5 al termine del quale sarà eletto il brano tormentone dell’estate 2022 e condotto dal trio d’eccezione composto da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Una serata attesissima dagli amanti della musica, ma com’è possibile seguire la serata se non si ha la possibilità di essere presenti live all’Arena di Verona? Nessun problema perchè Rtl 102.5 Power Hits 2022 può essere seguito sia in diretta televisiva che in diretta streaming.

In tv, sono diversi i modi per seguire la serata. A partire dalle 20.4, l’evento sarà trasmesso su Tv8 e su Sky Uno. Inoltre, la serata può essere seguita in diretta televisiva anche sintonizzando il televisore sul canale 36 ovvero il canale televisivo di Rtl 102.5.

Rtl 102.5 Power Hits 2022: come vedere la diretta streaming

Chi non ha la possibilità di seguire il Rtl 102.5 Power Hits 2022 in diretta televisiva, può seguire la diretta streaming disponibile sul sito ufficiale di Tv8 e su Now (anche on demand), per gli abbonati al servizio. L’evento, inoltre, può essere seguito in streaming anche direttamente sul sito di Rtl 102.5.

L’evento, inoltre, può essere seguito anche in diretta radiofonica sintonizzandosi sulla frequenza di Rtl 102.5. Tanti, dunque, i modi per non perdere neanche un minuto dell’evento musicale dell’estate 2022 che, da qualche anno, è tra i più attesi dagli amanti della musica.

