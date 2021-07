RTL 102.5 POWER HITS ESTATE/ Il cast: quale sarà il tormentone estivo del 2021?

RTL 102.5 Power Hits estate, ci siamo! Come un anno fa, torna il grande spettacolo musicale dell’estate e non mancheranno le sorprese. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: l’appuntamento è fissato per il 31 agosto 2021 sul palco dell’Arena di Verona. Una serata unica, con tante esibizioni e tanti ospiti di altissimo livello, per decretare il tormentone musicale dell’estate 2021… Ma non è tutto. A proposito di RTL 102.5 Power Hits estate, a partire da oggi, venerdì 30 luglio 2021, è disponibile grazie a Sony Musica la compilation che contiene tutti i più grandi successi che fanno da colonna sonora all’estate 2021, disponibile in versione CD in tutti i negozi e Stores online e in download sulle piattaforme digitali. E non è finita qui. Sarà infatti disponibile anche una Limited Edition per collezionisti in vinile 180 grammi con 14 brani. Lo scorso anno Alessandra Amoroso e i Boomdabash sono stati i vincitori del Power Hits Estate 2020 con il brano “Karaoke”, incoronato tormentone dell’estate 2020. Quale hit sarà il tormentone dell’estate 2021?

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE: IL CAST

Manca poco più di un mese, dunque, a RTL 102.5 Power Hits estate e sui social network in tantissimi stanno commentando il ricchissimo cast che si alternerà sul meraviglioso palco dell’Arena di Verona. Ecco gli artisti annunciati: Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce e Dimartino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Fancesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La rappresentante di lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie and the Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla feat. Alfa e The Kolors. L’accesso all’Arena di Verona il prossimo 31 agosto sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass. Chi non avrà la fortuna di essere a Verona non si disperi: l’evento sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta e in contemporanea su SKY e TV8, inoltre in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW.

