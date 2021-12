RTL 102.5 trasmetterà con Radio Vaticana/ 14 dicembre “speciale Natale”: gli ospiti

RTL “sbarca” in Vaticano: il prossimo martedì 14 dicembre 2021, dalle ore 6 alle 9, su RTL 102.5 e Radio Vaticana andrà in onda una puntata speciale natalizia di “Non Stop News” in diretta dalla Città del Vaticano. La trasmissione quotidiana di informazione radio, tra le più seguite d’Italia, torna così a collaborare con i media della Santa Sede.

Don Dario Viganò con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Luigi Santarelli – insieme alla direttrice delle news Ivana Faccioli – condurranno in diretta dalla Palazzina Leone XII un’edizione straordinaria del programma di punta dell’informazione di RTL 102.5 per poter far vivere a tutti gli ascoltatori l’atmosfera delle feste di Natale dal luogo simbolo della cristianità.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA SPECIALE RTL-RADIO VATICANA

Tra gli ospiti che interverranno nella puntata speciale di “Non Stop News”, oltre a Don Dario Viganò (vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali), ci saranno anche: Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e Alice Tomassini, autrice e regista del documentario “Churchbook”. Sempre dal Vaticano, il giornalista Davide Giacalone condurrà la consueta rassegna stampa quotidiana. Come ha spiegato RTL.102.5 assieme a Radio Vaticana, il vero filo conduttore della puntata sarà “tradizione e innovazione”, due temi in cui i media vaticani e la prima radio del Paese sono da sempre particolarmente attenti.

L’appuntamento speciale con “Non Stop News” si aprirà dando voce agli ascoltatori, che potranno chiamare in diretta per confrontarsi con Don Dario Viganò e per condividere le loro riflessioni e i loro auguri di Natale: sarà una sorta di ‘giro d’Italia’, che avrà come fulcro la Città del Vaticano e che potrà ospitare pensieri, riflessioni e tradizioni sulla festa da poco messa in “discussione” dal documento (poi ritirato) della Commissione Europea. L’ultima parte di “Non Stop News” andrà infine in onda in contemporanea a reti unificate su RTL 102.5 e Radio Vaticana, ma anche in streaming su RTL 102.5 PLAY.



