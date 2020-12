RTL102.5 e Lux Vide/ Accordo storico tra colossi con l’aiuto di Can Yaman

Un accordo epico che metterà insieme due colossi, quello radiofonico di RTL 102.5 e la casa di produzione per cinema e tv, Lux vide. Ma cosa potranno fare insieme tenendo unite le loro forze? A quanto pare a finire nel loro mirino comune è quella che possiamo definire l’evoluzione di serie tv, teatro e cinema ovvero i famosi Podcast che saranno firmati a quattro mani. Questo mondo è ormai in continua ascesa e negli Usa è già diventato un vero e proprio vivaio per autori, attori e idee alle quali attingere per progetti televisivi e serie tv. E in Italia? A quanto pare in Italia, nel 2020, sono stati quasi 14 milioni gli italiani che si sono lasciati andare all’ascolto di un podcast almeno una volta e questo ha portato al maxi accordo che prevede “il raccontare storie” proprio grazie alla radio. Lo stesso Luca Barnabei, amministratore delegato di Lux vide, ha commentato: “Noi siamo come voi ed è per questo che è nata un’amicizia con RTL102.5. Non siamo produttori di nicchia, ma produttori che ci interfacciamo con 8-9 milioni di persone”.

RTL102.5 e Lux Vide, il futuro passa dai podcast (con l’aiuto di Can Yaman)

La collaborazione tra RTL 102.5 e Lux Vide guarda al futuro con l’obiettivo comune di usare gli autori migliori della casa di produzione per la produzione di podcast che arriveranno alla gente proprio attraverso la radio. Alla presentazione del progetto erano “presenti” in collegamento anche Luca Argentero, che sembra sarà coinvolto in veste di attore, e anche Can Yaman, l’attore turco di DayDreamer e non solo. A quanto pare pare Lux Vide racconterà la storia di Sandokan e sarà proprio l’attore turco a farlo: “Volevo una grandissimo attore che potesse interpretare Sandokan. Can Yaman ha sposato il progetto. Non è stato facile strapparlo ai tanti progetti che lo volevano”.



