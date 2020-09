Ruba cellulare a operaio e picchia invalido/ Torino: doppia rapina choc, un arresto

Un uomo di 28 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato oggi a Torino con l’accusa di rapina. L’uomo si è reso protagonista di un duplice episodio violento in città, con l’intento di rapinare le sue vittime sperando di farla franca, ma per lui oggi è scattato l’arresto da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile. A raccontare l’emblematica vicenda è stato il quotidiano La Stampa: secondo la ricostruzione, il 28enne avrebbe prima strappato di mano il telefono ad un operaio e successivamente avrebbe tentato di fare lo stesso con un invalido al 100%. A quest’ultimo però è andata peggio dal momento che sarebbe stato preso a calci per poi essere derubato di portafogli e cellulare. L’accaduto si è registrato in pieno centro, nel capoluogo piemontese, esattamente in via Doria. Ad allertare il 112 sarebbero stati alcuni passanti i quali avrebbero assistito alla scena choc. Quindi immediato l’intervento dei carabinieri che sono riusciti ad intercettare e arrestare il rapinatore ed a recuperare la refurtiva, riconsegnandola ai legittimi proprietari.

RUBA CELLULARE A OPERAIO E PICCHIA INVALIDO PER RAPINARLO A TORINO

L’arresto del ragazzo di 28 anni avvenuto oggi a Torino è stato solo il secondo. Poco prima, come rivela SkyTg24, la stessa sorte era toccata ad un uomo di 60 anni fermato in via Bardonecchia, quartiere Cenisia, anche lui autore di una rapina. In questo caso, l’uomo sarebbe stato fermato dopo aver rubato un portafoglio dalle tasche dei pantaloni di un anziano di 89 anni mentre si trovava a bordo del bus 33. Anche in quel caso l’allarme era stato dato da un altro passeggero che, dopo aver assistito alla scena, aveva deciso di allertare prontamente il 112. Il secondo caso – indubbiamente il più emblematico anche per via della violenza contro il disabile – ha coinvolto un marocchino 28enne. La prima parte della giornata dunque non è stata affatto semplice sul piano della sicurezza a Torino, non solo in strada ma anche sull’autobus. Esemplare il lavoro delle forze dell’ordine che in entrambi i casi hanno consegnato alla giustizia i due rapinatori.



