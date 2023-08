Ruba l’auto agli sposi poi la restituisce/ Foggia, il messaggio: “Ladro sì, ma con un cuore”

Una coppia di novelli sposi derubata dell’auto proprio dopo la cerimonia a Foggia, l’appello della neosposa, che rattristata chiedeva la restituzione degli abiti di nozze che erano interno del veicolo, “per motivi affettivi”, visto che c’era anche quello del loro figlioletto, ha commosso anche il ladro, che pentito ha lasciato il mezzo in vista per farlo ritrovare dai carabinieri allegando anche un messaggio alle vittime del furto lasciando un biglietto sul sedile con scritto “Ladro sì ma con il cuore“.

Boom di persone senzatetto nel Regno Unito/ Almeno 125 mila bambini vivono in ostelli e B&B

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il colpevole, ma c’è già stata la dichiarazione di felicità e soddisfazione da parte della coppia, che dopo la pubblicazione della richiesta su un giornale locale online, non si aspettava questo gesto da parte del ladro. Il fatto era avvenuto subito dopo la fine del ricevimento, quando i due sposi sono andati a dormire in hotel e la mattina dopo non hanno ritrovato l’auto parcheggiata nei pressi della stazione. In occasione della denuncia la sposa aveva chiesto tramite vari canali online e organi di stampa di poter riavere almeno i ricordi di quel giorno, rappresentati appunto dai vestiti indossati durante il matrimonio.

Governo verso rinvio dello stop agli Euro 5 in Piemonte/ Cirio: “Abbiamo già ridotto le emissioni”

Ladro restituisce auto rubata agli sposi dopo, il ritrovamento dopo l’appello della coppia

Si è conclusa positivamente la vicenda dei due sposi di Foggia, che derubati della loro automobile con all’interno gli abiti da cerimonia sono riusciti a ritrovare dopo due giorni il mezzo con le scuse del “ladro gentiluomo” lasciate in un biglietto sul sedile.

La sposa personalmente ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al ritrovamento, soprattutto i carabinieri, ma anche la mobilitazione locale, che ha quanto pare ha fatto leva anche sul colpevole, muovendolo ad un gesto “di coscienza”, forse proprio dopo aver letto i vari appelli sui social e sui giornali. La coppia ha scritto in una dichiarazione pubblica “Stamani siamo stati contattati dal comando dei carabinieri che ci ha avvertito del ritrovamento. In questo momento siamo in viaggio di nozze all’estero e siamo davvero felici di quanto successo“.

Più di 2mila italiani sono in carcere all'estero/ "La metà è in attesa di giudizio, ma nessuno li aiuta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA