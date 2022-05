rubala, tifosi Juventus vs Inter, Var e Valeri/ Fratello Rabiot: “Inter-Corruzione…”

I tifosi della Juventus non hanno preso di mira solo Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia, ma anche l’arbitraggio. Ci sono stati diversi episodi da moviola che hanno fatto insorgere i sostenitori bianconeri, tanto che è entrato in trend topic su Twitter l’hashtag #rubala. In primis, la mancata espulsione di Brozovic dopo l’ammonizione per la plateale trattenuta su Dybala.

Ammonizione giusta e inevitabile, ma poi il centrocampista ha calciato lontano il pallone con un gesto plateale per il quale i giocatori della Juventus, anche quelli in panchina, hanno chiesto il secondo giallo, che però l’arbitro Valeri non ha estratto. Poi c’è il rigore all’Inter per il fallo su Lautaro, che ha spinto molti tifosi anche a fare dell’ironia, paragonando l’episodio ad un passo del tango argentino che vi riportiamo in fondo. Meno dubbi, invece, sul secondo rigore causato da De Ligt.

ANCHE IL FRATELLO DI RABIOT CONTRO ARBITRO E VAR

Ma a far insorgere anche il mancato rigore assegnato alla Juventus per l’intervento di De Vrij su Vlahovic, che sposta la palla e viene colpito dal serbo. Tutti episodi che si aggiungono alle polemiche per i precedenti incroci, infatti il mese scorso alla polemica si era unito Adrien Rabiot con un post su Instagram: «Difficile giocare 11 contro 12».

Stavolta è il fratello a intervenire tramite il suo profilo Instagram per attaccare l’Inter e l’arbitraggio della finale di Coppa Italia persa dalla Juventus. In particolare, ha ironicamente ringraziato arbitro e Var che secondo lui avrebbero avvantaggiato “L’interCorruptionVAR.FC“. C’è chi rievoca il rigore in Supercoppa per il contatto Dzeko-De Sciglio e il rigore negato per il fallo su Zakaria a Torino, solo per restare nei confini degli ultimi tre derby d’Italia. In questa polemica si inseriscono pure i tifosi del Milan, che non perdono occasione per attaccare i “cugini”…

