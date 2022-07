Rubano e distruggono carrozzina a disabile/ Clemy Spinelli: “Mi avete spezzato gambe”

Un gruppo di malviventi ha rubato e distrutto a Clemy Spinelli, una ragazza disabile, la carrozzina elettrica che le permetteva di spostarsi. L’episodio, come riportato da Tgcom24, è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Siena, dove la vittima studia. La trentaquattrenne aveva lasciato il dispositivo in custodia ad una vicina di casa mentre era tornata per le vacanze a Belvedere Marittimo, nel Cosentino, suo paese d’origine.

Al ritorno ha dovuto fare i conti con la terribile notizia. Della sua carrozzina non erano rimasti altro che dei rottami. Il motivo? Alcuni giovani l’hanno sottratta con la scusa di “volere fare un giro” e l’hanno rovinata irrimediabilmente. “Non è la prima volta che accade. Già in passato mi venne sottratta e solo dopo una mia denuncia sui social, ho riavuto il mezzo. La carrozzina è l’unico modo che ho per muovermi per le strade di Siena”, ha scritto su Facebook la studentessa di Archeologia.

Rubano e distruggono carrozzina a disabile: il messaggio di denuncia di Clemy Spinelli

I malviventi non soltanto hanno rubato la carrozzina a Clemy Spinelli, trentaquattrenne disabile, ma l’hanno anche distrutta. Il risultato, come ricostruito da Tgcom24, è che adesso la ragazza non potrà spostarsi a Siena. “Sono stata informata dalla Questura che la carrozzina è in condizioni disumane. Questo significa che mi avete spezzato le gambe, non avete certo annichilito la mia voglia di combattervi e farvi la guerra, alla vostra pochezza umana. I disabili, i disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre”, ha scritto ancora su Facebook.

A commentare l’episodio è stata anche Francesca Appolloni, assessore al sociale del Comune di Siena. “Una pagina triste e vergognosa nella storia della nostra città”, così l’ha brevemente definito. Adesso è aperta la corsa alla solidarietà per trovare una nuova carrozzina alla donna vittima dei bulli.











