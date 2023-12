Rubano uno smartphone poi lo restituiscono “Non è un iPhone”/ “Non vogliamo Android”

Alquanto curioso l’episodio che si è verificato negli scorsi giorni negli Stati Uniti dove alcuni ladri avrebbero rubato uno smartphone, per poi restituirlo visto che lo stesso non era un iPhone, il famoso cellulare di casa Apple. A raccontare la vicenda è il quotidiano Il Fatto Quotidiano attraverso il suo sito online, specificando che la notizia giunge dagli Stati Uniti, precisamente da Washington. Una tranquilla coppia di coniugi americani si trovava in auto, e dopo aver parcheggiato è stata avvicinata da due criminali, due individui mascherati e armati che li ha derubati.

I due hanno chiesto alla coppia di estrarre i loro smartphone, terrorizzando ovviamente marito e moglie. “Appena ha parcheggiato l’auto, due uomini mascherati e armati si sono avvicinati a mio marito. Lo hanno rapinato, gli hanno preso tutto ciò che aveva nelle tasche“, ha raccontato la donna (che ho voluta rimanere anonima) parlando con i media americani, come si legge sul sito de Il Fatto Quotidiano. Sembrava quindi una classica rapina come purtroppo capitano tutti i giorni, ma l’esito è stato decisamente diverso e inaspettato.

RUBANO SMARTPHONE POI LO RESTITUISCONO PERCHE’ NON E’ UN IPHONE: “LO HANNO GUARDATO E…”

I due malviventi hanno portato via diversi oggi alla coppia, e fra questi vi era anche uno smartphone, ma non un iPhone bensì un telefono con sistema operativo Android. Evidentemente si attendevano altro visto che, mentre i due ladri a volto coperto si allontanavano furtivamente verso una BMW che nel frattempo li stava attendendo, hanno fatto marcia indietro per restituire il telefono alla coppia.

“In pratica, hanno guardato il telefono e la loro espressione era ‘Oh, è un Android? Non lo vogliamo. Pensavamo fosse un iPhone’“, ha raccontato ancora la donna, alquanto stupita. Si è trattato ovviamente di un regalo inaspettato visto che il marito della donna lavora come rider per Uber Eats, noto corriere che consegna cibo e spesa, di conseguenza il cellulare risulta essere un mezzo fondamentale per lavorare. Una vicenda spiacevole che si è conclusa con il lieto fine.

