Rubare auto senza chiavi/ Nuovo sistema Volvo per bloccare l’apertura

Nel mondo odierno, rubare auto senza chiavi sembrerebbe esser divenuto troppo semplice. Volvo però, avrebbe escogitato un metodo per evitare ai ladri, di commettere furti di veicoli sfruttando dei sistemi tecnologicamente molto avanzati.

L’azienda californiana CarBuzz, avrebbe appurato che presso l’ufficio marchi e brevetti statunitense, la casa automobilistica svedese avrebbe ingegnato un sistema di sicurezza avanzato, evitando (come preannunciato), i furti sempre più frequenti e semplici.

Rubare auto senza chiavi: il sistema anti furto

Volvo avrebbe trovato il modo per evitare di rubare le auto senza chiavi. Il livello di sicurezza più avanzato, permetterebbe di intercettare la comunicazione tra il device d’accesso e il veicolo. L’auto manda un segnale distinguibile, con “marca temporale“, al device che dà l’accesso tramite Bluetooth, per poi restituire a quest’ultimo, l’orario del “primo contatto“.

Il mezzo realizza una seconda identità. Il funzionamento avviene mediante ricevitori acustici installati sugli angoli del mezzo, in modo tale che si valuti l’eventuale ritardo nei tempi di risposta, confermando eventualmente, la 2° identità creata in precedenza.

Il sistema di Volvo si basa tutto sull’eco localizzazione, con suoni o meglio dire “richiami”, molto simili a quelli dei pipistrelli. In caso di “ritardi di risposta”, il sistema tecnologico crederà che possa esserci una anomalia, bloccando l’apertura del mezzo.

Potremmo riassumere questo sistema come una autenticazione a due fattori, che utilizza il controllo acustico, abbinato al Bluetooth. L’idea è nata a causa delle debolezze e carenze delle applicazioni phone–as–key (come la Volvo Cars).

Vulnerabilità che potrebbero compromettere l’accessibilità, arrecando un danno inestimabile: evitare i furti auto. Con questo nuovo sistema, il ladro avrebbe più difficoltà, a meno che il malintenzionato stesso, non sia nelle vicinanze del proprietario del mezzo.

Rubare l’auto senza chiavi è diventato un fenomeno troppo frequente. Vedremo come andrà questo sistema appena creato dal Volvo, che dovrebbe ridurre notevolmente i reati.











