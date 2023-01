“Rubata la giacca di ‘Volare’ di Domenico Modugno”/ Moglie: “Era su un camioncino e…”

La giacca di “Nel blu dipinto di blu” (Volare), iconico successo di Domenico Modugno, è stata rubata. A rivelarlo, nel corso di un’intervista concessa a Mara Venier a “Domenica In”, è stata la moglie del cantante, Franca Gandolfi, la quale ha asserito che il capo d’abbigliamento che tutto il mondo ha ammirato, complice anche la marea di consensi che quella canzone ottenne in tutto il pianeta e lungo l’intero Stivale, tanto da poter essere considerato alla stregua di un secondo inno nazionale, non è più in possesso della famiglia dell’artista e non si sa che fine abbia fatto.

Franca Gandolfi, in particolare, a “Domenica In” ha detto che la giacca di “Nel blu dipinto di blu” (Volare) “se la sono rubata, perché Marco (uno dei tre figli nati dall’amore tra la donna e Domenico Modugno, ndr) ha fatto un film o non so che cosa, per cui aveva portato con se questa giacca. So che un’assistente l’aveva appoggiata su un piccolo camioncino e se la sono presa…“. Sorpresa Mara Venier, che ha commentato, con un filo di amarezza: “Sarà stato qualche ammiratore di Mimmo che voleva conservarla come ricordo…”.

