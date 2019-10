Rubati giocattoli ad Elisa, bambina malata di leucemia/ Il papà lancia appello su Fb

I giocattoli di Elisa, la bambina di Pordenone che da tre anni lotta tra la vita e la morte a causa di una grave leucemia, sono stati rubati questa notte dall’auto del papà, Fabio Pardini, che ha denunciato l’accaduto e lanciato un appello su Facebook:”Grazie grazie infinitamente alla carissima o carissime persone che questa notte in via Sabotino a Roma mi hanno sfasciato il vetro della macchina rubandomi i giocattoli di Elisa bambina di 5 anni che lotta tra la vita e la morte da tre anni con una leucemia gravissima (lo so i signori ladri questo non lo potevano sapere)…”. Nel post l’uomo chiede: “Per cortesia vi chiedo di condividere il più possibile nella speranza non di recuperare niente ma che chi è stato almeno sappia a chi ha fatto il danno…e forse si metta la mano nella coscienza…non per il valore economico ma strettamente simbolico affettivo…”.

RUBATI GIOCATTOLI AD ELISA, BAMBINA MALATA DI LEUCEMIA

Fabio Pardini, papà di Elisa, nel pubblicare la foto della sua auto parcheggiata in via Sabotino con tanto di vetri rotti chiude così il suo post rivolgendosi ai ‘signori ladri’:”Se vi capita di vedere dei giocattoli all’interno di una macchina, ricordatevi che potrebbero essere di un bambino malato”. Ma qual è la storia di Elisa? La piccola ha 5 anni e da quando ne ha due le è stata diagnosticata una leucemia. Questa notizia ha portato i genitori a lasciare il lavoro in Friuli e a trasferirsi a Roma, dove la piccola è tuttora in cura presso l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù. Subito dopo la diagnosi, i genitori di Elisa avevano lanciato un appello sui social per trovare un donatore di midollo osseo compatibile per il trapianto. Si erano mobilitati in tantissimi, tra cui Fiorello e Anastacia. Nonostante ciò, dopo l’operazione avvenuta nel gennaio 2018, la leucemia è tornata. I genitori però non si arrendono e continuano a cercare un nuovo donatore e a questo scopo il papà ha aperto la pagina Facebook “Pardini Fabio per Elisa”.

