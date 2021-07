Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri/ Il divorzio dopo 7 anni d’amore, ma…

Ruben Celiberti, ballerino argentino di origini abruzzesi, è stato l’uomo che ha sposato Lina Sastri nel 1994. Il loro matrimonio è durato sette anni e i motivi che hanno portato al divorzio non sono mai stati resi noti. Ruben Celiberti è un artista poliedrico che ha conosciuto Lina Sastri nel 1991. Tre anni dopo quell’incontro, i due si sposano e restano insieme per sette, lunghi anni. L’amore, coronato dai fiori d’arancio, non viene tuttavia coronato anche dall’arrivo di un figlio. Molto riservata, l’attrice ha sempre protetto la propria vita sentimentali e i motivi che portarono i due a mettere un punto al loro legame cominciando a percorrere due strade diverse non sono mai stati dichiarati, ma come sono oggi i rapporti tra Lina Sastri e Ruben Celiberti?

Ruben Celiberti e Lina Sastri: i rapporti oggi

Non si sa come siano, oggi, i rapporti tra Lina Sastri e Ruben Celiberti anche se, probabilmente, tra i due è rimasto un affetto sincero in nome di un amore che li ha uniti per sette anni. Dai social, infatti, non traspare alcun indizio. Pur essendo presente sui social, Lina Sastri condivide soprattutto post legati al proprio lavoro. Difficile, inoltre, scovare indizi dal profilo Instagram di Ruben che ha un unico post. I due, dunque, saranno rimasti amici? La storia tra i due artisti resta così importante e piena di ricordi per Ruben Celiberti e Lina Sastri che, per un periodo, hanno percorso insieme il sentiero della vita prima di decidere di lasciarsi.

