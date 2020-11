Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri/ Insieme per 7 anni ma poi…

Ruben Celiberti, ballerino argentino di origini abruzzesi, è stato il marito di Lina Sastri dal 1994 al 2001. Nato a Rosario, in Argentina, nel 1964, fin da piccolo mostra un forte talento artistico: a tre anni inizia a studiare pianoforte con la sua prima maestra Titti Brunato. Studia anche danza e si diploma al conservatorio musicale a pieni voti. A 15 anni decide di andare a Buenos Aires per partecipare a una selezione per entrare a far parte del corpo di ballo dell’Istituto Superiore d’Arte del teatro Colòn. Con lui ci sono anche i ballerini Julio Bocca e Maximiliano Guerra. Nel 1983 a Buenos Aires conosce Rudolf Nurejev e poco dopo si trasferisce a Parigi alla Salle Pleyel. Entra a far parte anche del Ballet National de Marseille diretto dal coreografo Roland Petit con cui fece numerose tournèe in tutto il mondo.

RUBEN CELIBERTI: L’ITALIA E IL MATRIMONIO CON LINA SASTRI

Nel 1988, a Marsiglia, Ruben Celiberti incontra Alessandra Martines che gli consiglia di provare a lavorare in Italia, per valorizzare il suo talento di ballerino e musicista. Celiberti lascia Parigi e si trasferisce a Roma dove sostiene un provino con il regista Michele Guardì: dopo poco debutta nel programma “Buona Fortuna” su Rai 1. Vince numerosi premi tra cui il Premio “Gino Tani” nel 1990 e il “Leonide Massine” a Positano nel 1991, consegnatogli da Rudolf Nurejev. In questo periodo conosce l’attrice e cantante napoletana Lina Sastri. I due artisti si sposano nel 1994 e restano insieme per sette anni, restando in buoni rapporti anche dopo la separazione. Nei primi anni Novanta Ruben Celiberti si afferma in televisione e nei teatri italiani: gli spettacoli “Amor y Tango” e “Un americano a Parigi” con Raffaele Paganini e Rossana Casale, lo portano a girare tutti i teatri d’Italia. Agli inizi del Duemila si trasferisce negli Stati Uniti d’America, prima a New York e poi in Florida, dove attualmente risiede.



