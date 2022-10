Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri/ Matrimonio durato 7 anni, ora sono amici

Ruben Celiberti è l’ex marito di Lina Sastri, attrice e regista che sarà ospite di Da noi… A ruota libera nella puntata odierna. I due, che si sono conosciuti negli anni Novanta, hanno avuto una storia d’amore decennale. Il fidanzamento di tre anni ed il matrimonio della durata di ben sette anni, poi la rottura. In merito alle ragioni che hanno portato alla separazione non ci sono molte notizie, ma pare che i due siano successivamente rimasti in buoni rapporti.

Lina Sastri/ "Napoli sta vivendo un bellissimo momento, è di nuovo set di film"

Entrambi, d’altronde, lavorano nel mondo dello spettacolo. Lei è affermata nel mondo cinematografico, tanto da avere vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per “Mi manda Picone” e per “Segreti segreti” e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per “L’inchiesta”. Lui è un ballerino e coreografo argentino, di origini abruzzesi, che è riuscito con gli anni ad affermarsi in tutto il mondo. Per la prima volta è apparso sul piccolo schermo in Italia nel 1988 in “Buona fortuna” su Rai 1.

Chi è Lina Sastri?/ Il nuovo debutto come regista e il docufilm su Sophia Loren

Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri: i motivi della rottura

Lina Sastri e l’ex marito Ruben Celiberti hanno sempre vissuto la loro storia d’amore con estrema riservatezza, tanto che anche al momento della separazione non è trapelato alcun dettaglio. La cosiddetta crisi del settimo anno sembrerebbe essere stata fatale, ma non si sa nulla di più. Dalla loro unione non sono nati figli, per cui al momento non c’è più nulla che lega i due protagonisti del mondo dello spettacolo.

Nonostante ciò, pare che l’attrice e il ballerino siano adesso amici e non nutrano rancore l’uno nei confronti dell’altro. Anche perché ormai sono passati diversi anni dal divorzio, avvenuto nel 2001. Ognuno dunque adesso va per la sua strada, ma chissà che in futuro uno dei due non decida di rivelare qualcosa in più in merito a quanto accaduto durante la fine del loro amore decennale.

Lina Sastri/ "Mio fratello, morto per Covid: inumano non potergli dare una carezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA