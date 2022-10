Ruben Celiberti, ex marito Lina Sastri/ L’attrice: “Figli? Non ho avuto la fortuna”

Ruben Celiberti, chi è l’ex marito di Lina Sastri

Ruben Celiberti, ballerino argentino di origini abruzzesi, è stato il marito di Lina Sastri dal 1994 al 2001. Nato a Rosario, in Argentina, nel 1964, a tre anni inizia a studiare pianoforte. Studia anche danza e si diploma al conservatorio musicale a pieni voti. A 15 anni decide di andare a Buenos Aires per entrare a far parte del corpo di ballo dell’Istituto Superiore d’Arte del teatro Colòn. Nel 1983 a Buenos Aires conosce Rudolf Nurejev e poco dopo si trasferisce a Parigi, dove conosce Alessandra Martines che gli consiglia di provare a lavorare in Italia, per valorizzare il suo talento di ballerino e musicista. Celiberti lascia Parigi e si trasferisce a Roma: in questo periodo conosce l’attrice e cantante napoletana Lina Sastri. Dopo tre anni di fidanzamento, i due artisti si sposano nel 1994 e restano insieme per sette anni, restando in buoni rapporti anche dopo la separazione

Lina Sastri: “Non ho avuto la fortuna di avere dei figli”

Lina Sastri non ha avuto figli dal matrimonio con Ruben Celiberti e nemmeno successivamente. In un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2012 l’attrice ha confessato il dispiacere di non essere diventata madre: “Non ho avuto la fortuna di avere dei figli e in questo momento non ho nemmeno un uomo accanto a me, ma forse proprio per questo sono convinta che vita sia amore, condivisione, godere insieme di piccole cose come un raggio di sole improvviso o un piatto che qualcuno ha preparato per te”. Lo scorso giugno, pubblicando una foto con una bambina su Instagram, Lina Sastri ha scritto: “Viva i bambini che ci insegnano a guardare la vita con occhi sinceri e pieni di sogni, tenerezza, morbidezza… Sorriso della vita!”.

