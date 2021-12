Ruben Celiberti, marito Lina Sastri/ Una carriera ricca di premi e successi

Ruben Celiberti è il marito della celebre attrice Lina Sastri. Classe 1964, il ballerino e coreografo argentino è altrettanto noto, nel mondo della danza, ed è apprezzato soprattutto per le sue qualità di artista poliedrico. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato diversi riconoscimenti importanti, tra cui l'”Hulgate” nel 1984, il Premio “Gino Tani” nel 1990 e il “Léonide Massine” nell’anno successivo. Gli è stato inoltre conferito, come coreografo, il premio “Trinidad Guevara” nel 1997.

Considerato un talento di calibro internazionale, Ruben Celiberti ha investito molto nella sua formazione professionale e ha studiato ballo, pianoforte e canto all’Istituto del Teatro Colón di Buenos Aires, perfezionando il tutto poi in Francia, dove ha vissuto per un periodo della sua vita.

Ruben Celiberti e i suoi grandi successi nel mondo della danza

Ruben Celiberti è apparso nel 1992 ne La dama delle Camelie, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, e – un paio di anni dopo – in Un americano a Parigi, insieme a Raffaele Paganini e a Rossana Casale. Il suo volto è conosciuto anche alla televisione Italia, dove è apparso per la prima volta in uno spettacolo di Raiuno Buona fortuna. Per quanto riguarda il suo lavoro di coreografo ha debuttato nel 1992 con il suo Amor y Tango, segue poi un importante progetto fotografico allestito al centro Jorge Luis Borges, di Buenos Aires a cura dell’ANFE e la pubblicazione del libro “Scatti di danza a Palermo”.

Nel 2008, invece, si è occupato per il Balletto di Milano e per il ballerino Raffaele Paganini della direzione teatrale di Amor de tango, uno spettacolo sviluppato musiche di Astor Piazzolla e Carlos Gardel.

