STA MALE LOFTUS-CHEEK, OPERATO D’URGENZA: SALTA NAPOLI MILAN

Niente Napoli Milan per Ruben Loftus-Cheek, ma il suo infortunio non ha nulla a che fare con il terreno di gioco, perché sarà sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una appendicite da rimuovere. Per la squadra rossonera si tratta di un imprevisto clamoroso in vista del big match di stasera.

Il giocatore ha accusato all’improvviso dei dolori, che si sono fatti sempre più forti, per cui si è reso necessario il trasferimento alla clinica Mediterranea di Napoli, dove gli è stata diagnosticata un’appendicite acuta. L’operazione verrà effettuata già nel pomeriggio di oggi.

Loftus-Cheek doveva tornare in campo proprio stasera, visto che non giocava dalla sfida con la Juventus di novembre, essendosi fermato per un infortunio al bicipite femorale destro prima e poi per un problema muscolare. Ora un nuovo stop per il calciatore inglese, al posto del quale mister Sergio Conceiçao dovrebbe giocare Youssouf Fofana. Si tratta di una stagione fortunata per Loftus-Cheek, che ha collezionato 22 presenze.

LA STAGIONE SFORTUNATA DI LOFTUS-CHEEK

I forti dolori accusati da Ruben Loftus-Cheek sono insorti proprio durante il ritiro del Milan a Napoli. Così è emersa la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti clinici, ai quali è seguito il ricovero d’urgenza in ospedale, perché è necessario procedere con un intervento. L’auspicio per il giocatore del Milan è di superare questa stagione che si sta rivelando a dir poco complicata, visto che è sceso in campo dal 1′ in sole sei partite.

Era tornato a giocare per uno spezzone dell’ultima partita giocata in casa col Como, poi la sosta per le Nazionali e il rientro dopo 14 partite saltate per l’infortunio. A Napoli avrebbe giocato titolare, ritrovando il terreno di gioco dopo la ricaduta di inizio gennaio per la quale era rimasto fuori per più di due mesi, poi il rientro e il nuovo imprevisto.

