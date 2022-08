Rubò i cani a Lady Gaga e sparò al dog sitter/ Condannato a 4 anni di carcere

Jaylin Keyshawn White, uno dei ladri che nel 2021 rubò i tre cani di Lady Gaga, è stato condannato a 4 anni di carcere. A stabilire la pena è stato un Tribunale della California, che ha emesso la sentenza di quattro anni di carcere per uno dei tre uomini accusati del furto dei cani della pop star. White, 20 anni, ha ammesso di far parte della banda che nel febbraio 2021 ha rapito i tre cani della cantante, aggredendo e sparando al dogsitter Ryan Fischer. L’uomo è stato colpito mentre stava portando a passeggiare i tre bulldog francesi della star, Koji, Gustav e Miss Asia. Il fatto è accaduto a Hollywood nel febbraio del 2021.

Achille Lauro/ Carlo Massarini: "Cantante mediocre, si ripete: meglio Blanco che..."

La cantante, per ritrovare i suoi amati cagnolini, offrì una ricompensa da 500.000 dollari a chiunque fosse riuscito a riportarli a casa. I bulldog francesi sono una razza molto amata dalle star di Hollywood. Il furto è stato compiuto probabilmente per rivendere i cani, che hanno un prezzo compreso fra i 1.500 e 3.000 dollari. In base alla loro discendenza, però, potrebbero arrivare a 10.000 euro.

Aka 7even fidanzato?/ "Solo una frequentazione": le ipotesi sulla ragazza misteriosa

La condanna

Mentre il dog sitter di Lady Gaga era in giro per portare a spasso gli amati cani della cantante italo-americana, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola al petto. Una volta a terra, come aveva raccontato il Daily Mail, i malviventi sono riusciti a rubare due dei tre bulldog francesi di Lady Gaga. Ryan Fischer, il dog sitter 30enne che stava passeggiando con gli animali, avrebbe subito l’imboscata in Sierra Bonita Avenue intorno alle ore 22:00. Mentre Miss Asia è riuscita a salvarsi, gli altri due cagnolini sono finiti nella rete dei criminali.

Nonostante i quattro colpi di pistola subiti, il dog sitter è sempre rimasto cosciente. Immediatamente la polizia ha disposto l’apertura delle indagini. La pop star, che in quel momento era a Roma per le riprese di un film, aveva offerto immediatamente una ricompensa di 500.000 dollari per chi riportasse a casa Koji e Gustav. La cantante è infatti legatissima ai suoi amici a quattro zampe. Fortunatamente, ora, uno dei malviventi è stato trovato e condannato: per lui quattro anni di carcere.

Giusy Ferreri/ "Causa effetto" ci fa ballare durante l'estate, sarà un successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA