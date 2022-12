Ruby Il gioiello nascosto/ Su Rai 2 il film con Kristian Alfonso

Ruby Il gioiello nascosto, film di Rai 2 diretto da Michael Robison

“Ruby Il gioiello nascosto” è il titolo del film che andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 oggi 6 dicembre 2022. Si tratta di una pellicola di genere thriller-drammatico realizzata negli Stati Uniti nel 2021 diretta dal regista canadese Michael Robison. Fanno parte del cast Kristian Alfonso, Raechelle Banno, Sam Duke, Crystal Fox, Mila Jones e Chad Willett. Il film rappresenta è il terzo sequel della pellicola uscita nel 2021 intitolata “Ruby (V.C. Andrews’ Ruby)” ispirato al romanzo “Ruby” della compianta scrittrice statunitense V.C. Andrews.

La giovane e bella attrice australiana Raechelle Jasmine Banno ha cominciato a sfilare come modella e a recitare a soli nove anni, a tre anni invece già era una brava ballerina. Protagonista principale di tutta la serie dei film “Ruby”, Raechelle Jasmine Banno ha recitato anche in “Home and Away” la soap opera ideata dal produttore e sceneggiatore australiano Alan Bateman. Nel 2019 interpreta il ruolo di una studentessa nelle serie televisiva di genere azione-fantascienza intitolata “Pandora”.

Ruby Il gioiello nascosto, la trama del film

In Ruby Il gioiello nascosto la giovane Ruby Landry viene mandata via dalla dimora dei Dumas e decide di tornare in Louisiana nella casa dove ha trascorso un’infanzia felice sulla delta del grande Mississippi. E’ qui che Ruby intende vivere con la figlia Pearl per crescerla in un ambiente tanto meraviglioso. La regazza si incontra con Paul, il suo primo fidanzatino durante gli anni del liceo, come sempre il giovane le offre tutto il suo aiuto e la sua disponibilità. Ad un certo punto i due decidono di vvere insieme e Ruby, insieme alla piccola Pearl, si trasferisce a casa di Paul.

Finalmente la giovane è serena e spera che per lei sia arrivato il momento di essere felice. Purtroppo non sarà così, Ruby ha sottovalutato il ruolo di Gladys, la mamma del suo compagno. La donna conosce il segreto di Ruby mentre sua sorella Giselle minaccia costantemente di svelare tutto riguardo Beau, il giovane con cui ha concepito sua figlia. Ruby vive tra bugie e inganni e quando Giselle è sul punto di morire tutto prenderà una piega diversa e del tutto inaspettata. Adesso Ruby è coinvolta in un piano a dir poco intricato studiato per avvicinarsi a Beau.











