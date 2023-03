Ruby Red II – il segreto di zaffiro/ Film su Italia 1 oggi Sabato 11 marzo

Scopriamo il cast del film Ruby Red II – il segreto di zaffiro

Italia 1 prevede per la seconda serata di oggi Sabato 11 marzo la messa in onda alle ore 23:10 del film fantastico Ruby Red II – Il segreto di zaffiro, il secondo capitolo della Trilogia delle Gemme basato sul romanzo Blue della scrittrice tedesca Kerstin Gier. Il film è stato prodotto nel 2014 ed è diretto a quattro mani da Felix Fuchssteiner e Katharina Schöde, con quest’ultima che si è occupata anche della sceneggiatura. Nonostante il genere fantasy, il film è stato pensato per essere quanto più possibile realistico, l’autrice ha studiato attentamente le diverse epoche in cui i due protagonisti giungono in viaggio replicando i costumi e la cultura dei diversi periodi.

Al montaggio di Ruby Red II – il segreto di zaffiro troviamo Wolfgang Weigl e anche il cast è completamente tedesco: Rolf Kanies, Peter Simonischek, Florian Bartholomäi e i due giovanissimi attori protagonisti Maria Ehrich e Jannis Niewöhner, già celebri per avere vestito i panni di Gwendolyn e Gideon nel primo capitolo della saga Ruby Red uscito nel 2013 e che torneranno a lavorare insieme nell’ultimo episodio Ruby Red III – Verde smeraldo nel 2016 e girato tra Renania Settentrionale – Vestfalia, Turingia, Baviera e Scozia.

Ruby Red II – il segreto di zaffiro, la trama del film

Nel secondo film della Trilogia delle Gemme, Ruby Red II – il segreto di zaffiro, per centinaia di anni nelle famiglie dei de Villiers e dei Montrose è stata tramandata la dote del viaggio nel tempo. Anche Gwendolyn Shepherd, una giovane ragazza che fino a quel momento è sempre sembrata una normalissima sedicenne, scopre di appartenere agli Osservatori del tempi, di poter viaggiare nel passato e inizia quindi giorno dopo giorno a destreggiarsi con questa nuova capacità. Gwen inizia perciò a viaggiare nel tempo e torna indietro nel diciottesimo secolo tra banchetti e ricevimenti con il suo compagno di viaggi Gideon, con cui ha una relazione amorosa, anche se ancora Gwen non sa che il ragazzo le sta nascondendo un segreto…in questo nuovo capitolo della saga, Gwen dovrà scoprire degli incredibili segreti nascosti dalla sua famiglia, e in particolare da suo nonno Lucas, e ritrovare il cronografo che le è stato sottratto. Chissà se i due giovani ragazzi riusciranno a preservare il loro amore e scoprire i piani del terribile conte, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, anche condannare a morte la giovane Gwendolyn Shepherd, che dovrà capire di chi potersi fidare e di chi no…

