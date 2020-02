Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro/ Su Italia 1 il film con Maria Ehrich

Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro va in onda su Italia 1 oggi, sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 21.15. Il film è stato realizzato in Germania nel 2014 e tratto dal romanzo Blue, scritto da Kerstin Gier. La sceneggiatura è stata realizzata da Katharina Schöde, con la fotografia di Sonja Rom, il montaggio di Wolfgang Weigl e le musiche di Philipp F. Kölmel. La regia è stata invece affidata a Felix Fuchssteiner e Katharina Schöde. Il primo ha diretto la serie tedesca Verbotene Liebe e l’intera trilogia di Ruby Red, mentre la seconda è anche sceneggiatrice e produttrice di grande successo in patria. Protagonista principale è la tedesca Maria Ehrich, diventata famosa grazie ai film Un fratello a 4 zampe, Rudy maialino dispettoso 2 e la trilogia di Ruby Red, oltre che per la serie televisiva Una famiglia. Al suo fianco, ecco il collega Jannis Niewöhner, che ha ricevuto buona notorietà mediante Eltern, Windstorm 2 – Contro ogni regola e Mute. Nel cast ci sono anche Josefine Preuß, Florian Bartholomäi, Peter Simonischek e Rolf Kanies.

Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro, la trama del film

La trama di Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro su basa sul ritorno al passato di Gwendolyn e Gideon, che vogliono incontrare Lucy e Paul. I due incontrano il demone Xemerius che li segue fino al presente. Devono scoprire chi sia il cavaliere verde, personaggio in grado di tenere sotto controllo il tempo. Nel frattempo, zia Maddy ha una visione su un leone dorato che distrugge un cuore di rubino e si pensa che si riferisca all’amore tra Gwen e Gideon. Quest’ultimo incontra un conte, che gli dà l’incarico di farla innamorare e manipolarla fino in fondo. Intanto, Gwen cerca di imparare a ballare e prende lezioni di etichetta per una soirée, ma senza successo. La ragazza scopre un codice numerico e Gideon vede Gwen abbracciata a Paul, ma non riesce a fermarla. A poco a poco, Gideon non si fida più di Gwen e inizia una lunga serie di trasmigrazioni temporali. Alla fine, Gideon si dichiara a Gwen, ma il conte riferisce alla ragazza del piano da lui ordito e i due litigano. Ora l’obiettivo è salvare Gwen dalla morte e Gideon deve darsi da fare.

