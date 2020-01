RUBY RED II, IL SEGRETO DI ZAFFIRO/ Trama del film oggi su Italia 1 (7 gennaio)

Il giorno 7 gennaio andrà in onda sul canale televisivo Mediaset Italia 1 il film Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro. Tale pellicola verrà trasmessa alle ore 15.35 e i ragazzi potranno quindi seguirla agevolmente. Il film, uscito nelle sale cinematografiche tedesche nel 2014, appartiene al genere avventura-fantasy. Il regista è Felix Fuchssteiner, coadiuvato in alcune riprese da Katharina Schrode. Gli attori presenti nel cast sono Maria Ehrich, Jannis Niewhoner, Rolf Kanies e Rudiger Volger. La sceneggiatura della pellicola è curata da Katharina Schrode, mentre le musiche sono state composte da Philipp F. Kolmel.

Trama di Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

Dopo gli avvenimenti del primo film, Gwendolyn e Gideon decidono di tornare all’anno 1912, facendolo però di nascosto. L’obiettivo dei due ragazzi è quello di rincontrare Lucy e Paul, loro amici fidati. Mentre i due si attrezzano per viaggiare nel tempo, si susseguono diversi avvenimenti non proprio incoraggianti. Un demone malvagio, attirato dal potere dei due ragazzi, decide di seguirli attraverso il tempo e, dopo di ciò, Gideon viene in contatto con la loggia. Questa intima al ragazzo di non mischiare i propri sentimenti con quelli di Gwendolyn, in quanto un coinvolgimento amoroso peggiorerebbe soltanto le cose. A questo punto, i due si mettono in cammino attraverso le epoche con lo scopo di recuperare un oggetto potente e magico in grado di cambiare il destino del mondo intero. Il viaggio metterà i due giovani a stretto contatto e, solo resistendo insieme alle diverse peripezie, comprenderanno i propri sentimenti, ma allo stesso tempo anche le responsabilità che hanno come viaggiatori del tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA