Ruby Red/ Su Italia 1 il film diretto da Felix Fuchssteiner (oggi, 6 gennaio 2020)

Ruby Red (Rubinrot) è un film fantastico che andrà in onda oggi, 6 gennaio, su Italia 1 alle ore 15,50. É una pellicola tedesca del 2013 con la regia di Felix Fuchssteiner e basato sul primo capitolo della Trilogia delle gemme Red di Kerstin Gier. Il soggetto è stato curato proprio da Kerstin Gier mentre la sceneggiatura è di Katharina Schöde. La colonna sonora del film è stato inclusa in un CD pubblicato l’8 marzo 2013 e contiene le canzoni di Sofi de la Torre.

Ruby Red, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ruby Red. Gwendolyn Shepard è una giovane ragazza di sedici anni che vive una vita normalissima come qualunque altra adolescente. In realtà nasconde un segreto straordinario infatti nella sua famiglia si tramanda di generazione in generazione un gene che permette di fare viaggi nel tempo. Tutta la famiglia crede che questo gene sia la cugina di Gwen, Charlotte, e quindi tutte le attenzioni ruotano su di lei. Ma un giorno quando si trova a Londra la ragazza si rende conto di essere lei la predestinata. Gwen non è assolutamente felice di questa notizia ma con il suo amico Gideon è costretta ad iniziare una fantastica avventura attraversando più volte il tempo e viaggiando nel passato per cercare di risolvere tutti i segreti e i misteri legati alla sua famiglia e al famoso rubino rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA