L’allenatore francese Rudi Garcia è il marito della giornalista Francesca Brienza, donna che sarà tra le ospiti del programma Storie di Donne al Bivio, trasmissione in onda il 19 Aprile 2025. La storia tra i due è iniziata grazie al mondo del calcio e continua senza sosta, ma andiamo a vedere meglio chi è Rudi Garcia.

Rudi Garcia è un ex calciatore e allenatore di calcio nato in Francia a Nemours il 20 Febbraio 1964. La sua carriera come calciatore non è stata cosi eclatante mentre ha fatto molto bene nel ruolo di tecnico, sia in Francia che in Italia. Lo ricordiamo in particolare in Italia per esperienze positive o meno come guida prima della Roma e poi del Napoli, questa esperienza più recente.

Rudi Garcia ha lavorato anche in Arabia dove ha guidato l’Al Nassr, squadra araba che vede tra gli altri anche Cristiano Ronaldo. Attualmente è l’allenatore del Belgio ed è chiamato a rilanciare la Nazionale belga dopo anni di difficoltà. Ma oltre al calcio e allo sport va sottolineato che Rudi ha trovato anche l’amore grazie al calcio.

Rudi Garcia e l’amore trovato sul campo da calcio

Proprio durante la sua esperienza come allenatore della Roma Rudi Garcia ha conosciuto e trovato l’amore nella giornalista Francesca Brienza. La donna ora ha 39 anni ma al tempo era era poco meno che trentenne e la storia tra i due nella Capitale ha destato molto scalpore. Rudi ha lasciato la Roma ma non Francesca che è rimasta con lui.

Il 1 Maggio 2025 i due si sposeranno con il rito religioso e con loro ci sarà anche la piccola Sofia, nata nel 2023 dalla loro unione. Per Francesca Brienza è la prima figlia mentre per Rudi è la quarta dopo la nascita delle figlie Carla, Eva e Lena, nate dalla storia con la sua ex moglie Veronique. I due si sono sposati in maniera civile ma non religiosa e intanto la donna ha raccontato cosi la sua storia con Rudi:

“Mi corteggiava in modo elegante ma prima di accettare il suo invito invitai il mio direttore. Non volevo mescolare lavoro e sentimenti, ma il nostro amore è cresciuto con il tempo e la nascita di Sofia ci ha reso definitivamente una famiglia” e cosi i due appaiono davvero più uniti che mai.