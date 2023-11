Rudi Garcia esonerato dal Napoli?/ Ore contate per il francese, Tudor nuovo allenatore? (12 novembre 2023)

RUDI GARCIA ESONERATO? L’EMPOLI PUÒ ESSERE FATALE

Rudi Garcia potrebbe essere esonerato dal Napoli: già nelle prossime ore, o magari nei prossimi giorni. La sconfitta interna contro l’Empoli, maturata a causa del gol di Kovalenko al 91’ minuto, potrebbe essere l’ultima avventura dell’allenatore francese sulla panchina dei partenopei: scelto come sostituto di Luciano Spalletti, sapeva che il confronto con il collega che ha vinto uno scudetto dominando il campionato sarebbe stato complesso, ma forse nemmeno lui immaginava che dopo 12 giornate di Serie A avrebbe avuto 21 punti (potrebbe ritrovarsi quinto in classifica) con già tre partite perse e tutte al Diego Armando Maradona, di cui una contro un Empoli terzultimo e le altre due contro Lazio e Fiorentina.

Il fatto che ora arrivi la sosta per gli impegni delle nazionali può essere indicativo: Aurelio De Laurentiis avrebbe già voluto cambiare dopo il pesante ko contro la Fiorentina, poi ha deciso di concedere altro tempo a Rudi Garcia che però oggi sembra aver toccato il fondo: come aggravante, il fatto di aver lasciato inizialmente in panchina Kvhicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski, cambiando anche modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) ma senza mai dare la sensazione di poter fare la differenza. Inevitabile dunque che il futuro di Rudi Garcia al Napoli sia ormai in dirittura d’arrivo: da vedere cosa succederà.

IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI SARÀ…

A questo punto, se Rudi Garcia dovesse venire esonerato dal Napoli, si aprirebbe la domanda sul nuovo allenatore del Napoli. Dopo la Fiorentina il nome forte era quello di Antonio Conte, che ha speso belle parole per la squadra partenopea ma anche rispedito al mittente le illazioni, anche perché sembra più probabile che un ritorno in Italia del salentino avvenga a giugno/ luglio piuttosto che a campionato in corso. In questo momento il nome forte è quello di Igor Tudor, che ha dimostrato di avere pelo sullo stomaco e qualità.

Già vice di Andrea Pirlo alla Juventus, ha poi allenato il Verona post-Ivan Juric migliorando quanto fatto dal suo predecessore (che era già tanto), poi ha condotto il Marsiglia in Champions League e idealmente a lottare per la Ligue 1. Tudor sarebbe già stato contattato da Aurelio De Laurentiis: con lui il Napoli potrebbe fare una radicale inversione rispetto agli ultimi anni, perché l’allenatore croato prediligerebbe la difesa a tre anche se, si sa, subentrando in corsa non è affatto raro vedere un tecnico basarsi su quanto fatto prima del suo avvento. Staremo allora a vedere, ma già nelle prossime ore come detto potremmo aspettarci l’annuncio di Rudi Garcia esonerato dal Napoli, a quel punto la firma di Tudor potrebbe essere imminente…

